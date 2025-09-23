Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga Europa

Vicens quer dar seguimento à reta final do dérbi para inverter ciclo negativo do Braga

23 set, 2025 - 21:25 • Lusa

Treinador do Sporting de Braga espera que o fator casa seja determinante na receção ao Feyenoord, na Liga Europa.

A+ / A-

O treinador Carlos Vicens disse esta terça-feira querer trabalhar sobre o final positivo frente ao Vitória de Guimarães e fazer valer o fator casa para vencer o Feyenoord, quarta-feira, da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, e reverter o ciclo negativo da equipa.

O Sporting de Braga vem do quarto jogo seguido sem vencer no campeonato após o empate no reduto do Vitória de Guimarães (1-1), no sábado, e nas últimas cinco partidas soma apenas um triunfo, há cerca de um mês, diante do Lincoln, equipa semiprofissional de Gibraltar, na segunda mão do play-off de acesso à fase regular da prova europeia (5-1).

Carlos Vicens admitiu que jogadores e equipa técnica estão “desapontados com isso” e quer, diante dos neerlandeses, “impor o fator casa e o apoio dos adeptos” para “que se reverta essa dinâmica de jogos sem ganhar”.

“Nós estamos centrados no nosso processo e com um espírito competitivo que já mostrámos no jogo de sábado [com o Vitória de Guimarães]. Temos que crescer sobre isso, queremos fazer um grande jogo e utilizar essa energia, motivação e vontade de fazer as coisas bem que percebi nos jogadores. Temos que oferecer a nossa versão mais competitiva e ambiciosa”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Vicens elogiou o Feyenoord, notando que está a fazer “um início de temporada muito bom”, lembrando que, “na última época, foi longe na Liga dos Campeões e só perdeu com o Inter de Milão, que foi à final. Este ano tem apenas um jogo perdido, contra o Fenerbahçe”.

Em Guimarães, o Sporting de Braga desperdiçou várias ocasiões de golo e o treinador quer melhorar esse aspeto da finalização, bem como a eficácia defensiva.

“Para ganhar jogos, tens de minimizar o que concedes ao opositor e tens de concretizar mais, especialmente, quando crias bastante. Que a equipa aumente o seu nível de confiança e para que haja um momento de inflexão. Trabalho, confiança, esforço, ambição, energia e processo”, elencou.

Na época passada, o Sporting de Braga não ultrapassou a fase de liga da prova europeia, mas o técnico espanhol disse só ter “palavras de respeito para o que se fez na época passada”.

“A ambição que temos é somar o máximo número de vitórias e de pontos para passar à fase seguinte, que é a ilusão de todos aqui”, disse.

Sporting de Braga e Feyenoord defrontam-se a partir das 20h00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano