Vicens quer dar seguimento à reta final do dérbi para inverter ciclo negativo do Braga

O treinador Carlos Vicens disse esta terça-feira querer trabalhar sobre o final positivo frente ao Vitória de Guimarães e fazer valer o fator casa para vencer o Feyenoord, quarta-feira, da primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, e reverter o ciclo negativo da equipa.

O Sporting de Braga vem do quarto jogo seguido sem vencer no campeonato após o empate no reduto do Vitória de Guimarães (1-1), no sábado, e nas últimas cinco partidas soma apenas um triunfo, há cerca de um mês, diante do Lincoln, equipa semiprofissional de Gibraltar, na segunda mão do play-off de acesso à fase regular da prova europeia (5-1).

Carlos Vicens admitiu que jogadores e equipa técnica estão “desapontados com isso” e quer, diante dos neerlandeses, “impor o fator casa e o apoio dos adeptos” para “que se reverta essa dinâmica de jogos sem ganhar”.

“Nós estamos centrados no nosso processo e com um espírito competitivo que já mostrámos no jogo de sábado [com o Vitória de Guimarães]. Temos que crescer sobre isso, queremos fazer um grande jogo e utilizar essa energia, motivação e vontade de fazer as coisas bem que percebi nos jogadores. Temos que oferecer a nossa versão mais competitiva e ambiciosa”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Vicens elogiou o Feyenoord, notando que está a fazer “um início de temporada muito bom”, lembrando que, “na última época, foi longe na Liga dos Campeões e só perdeu com o Inter de Milão, que foi à final. Este ano tem apenas um jogo perdido, contra o Fenerbahçe”.

Em Guimarães, o Sporting de Braga desperdiçou várias ocasiões de golo e o treinador quer melhorar esse aspeto da finalização, bem como a eficácia defensiva.

“Para ganhar jogos, tens de minimizar o que concedes ao opositor e tens de concretizar mais, especialmente, quando crias bastante. Que a equipa aumente o seu nível de confiança e para que haja um momento de inflexão. Trabalho, confiança, esforço, ambição, energia e processo”, elencou.

Na época passada, o Sporting de Braga não ultrapassou a fase de liga da prova europeia, mas o técnico espanhol disse só ter “palavras de respeito para o que se fez na época passada”.

“A ambição que temos é somar o máximo número de vitórias e de pontos para passar à fase seguinte, que é a ilusão de todos aqui”, disse.

Sporting de Braga e Feyenoord defrontam-se a partir das 20h00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.