  24 set, 2025
  • 24 set, 2025
​APAF vai avançar com queixa contra José Mourinho

24 set, 2025 - 15:05 • João Fonseca

Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol visa as críticas de Mourinho após o Benfica-Rio Ave. "O protagonista do jogo acabou por ser o senhor que estava na Cidade do Futebol", disse o treinador.

A Comissão de Análise Jurídica da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai mesmo avançar com queixa contra José Mourinho pelas críticas à equipa de arbitragem após o Benfica-Rio Ave.

O destino da queixa da APAF é o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Mourinho deixou várias farpas a Sérgio Guelho na conferência de imprensa, após o empate na Luz, na terça-feira à noite. “Foi o jogo que o Rio Ave quis e que o árbitro permitiu. Quanto a isso pouco podemos fazer.”

Sobre o golo anulado ao Benfica, por falta de Nicolás Otamendi, o ex-treinador do Fenerbahçe apontou o dedo ao futebol moderno: “Fazemos um golo que se invalida por um dedinho pisar outro dedinho, não gosto deste futebol mas, se é o novo futebol, temos de aceitar como tal”.

Também o VAR Pedro Ferreira e o AVAR Nuno Eiras foram visados pelo setubalense: “O protagonista do jogo acabou por ser o senhor que estava na Cidade do Futebol ao chamar o árbitro para ver aquilo que vimos e depois o árbitro não ter personalidade, que normalmente não têm…”

E acrescentou: “Os árbitros também têm responsabilidade de melhorar o futebol, como nós”.

A comissão da APAF tomou a decisão de avançar com a queixa esta quarta-feira, depois de ter estado reunida para ouvir a gravação das declarações do treinador sobre o árbitro Sérgio Guelho e os videoarbitros Pedro Ferreira e Nuno Eiras.

Ouvir
