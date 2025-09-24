Menu
Carlos Vicens: "Feliz por brindar adeptos com vitória, mereciam um sorriso"

24 set, 2025 - 22:35 • Inês Braga Sampaio

Treinador do Sporting de Braga destaca valia do Feyenoord, líder da Liga neerlandesa, e espera que esta entrada vitoriosa na Liga Europa seja o ponto final na série de maus resultados.

Carlos Vicens fica "feliz" por entrar na Liga Europa com uma vitória (1-0) sobre o Feyenoord e devolver o sorriso aos adeptos do Sporting de Braga, e espera que este seja o ponto final na série de maus resultados.

Análise: "Um jogo muito sofrido. Temos de dar grande valor a esta vitória, porque tínhamos pela frente um adversário de muito alto nível, com grande história na Europa. Ficamos muito felizes por começar esta competição com uma vitória em casa e poder brindá-la aos adeptos, que mereciam um sorriso nestas últimas semanas."

É a vitória que dá a volta ao mau momento? "Esperemos que sim. Há que dar muito valor ao que aconteceu hoje, por vários motivos. Pelo esforço e sacrifício da equipa, que sabia que ia haver momentos em que ia ter de estar unido. Também sabia que não seria um jogo que não íamos ganhar com 11. O apoio dos jogadores do banco antes e depois do jogo, e a forma como entram em campo para ajudar e a garantir a vitória na segunda parte foi espetacular. Para ter sucesso esta temporada, vamos ter de estar unidos e todos vão ser importantes. E já são e foram importantes."

Dificuldade em ter bola na primeira parte: "Foi um jogo em que tentámos dificultar a saída de bola ao adversário. Somos duas equipas que tentam jogar de trás e havia detalhes no posicionamento no meio-campo que dificultavam a saída e há que ter em atenção que havia do outro lado uma equipa que nos obrigava a bater longo. Encontrar os espaços e os timings de passe não foi fácil. Ajustámos ao intervalo. Por momentos houve mais domínio do Feyenoord, noutros momentos fomos nós a controlar. Foi um jogo de alternâncias e tivemos a boa fortuna de concretizar uma oportunidade com o golo e levar os três pontos."

Substituições: "É fundamental que a equipa saiba que todos são importantes. Vínhamos de um esforço grande no dérbi, que foi de grandes emoções, desgastante. E neste jogo precisávamos de refrescar a equipa. Quando defrontas uma equipa desta qualidade, precisas do máximo de minutos, energia e pernas em campo."

