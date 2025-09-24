Fran Navarro faz da Pedreira ouro e Braga entra na Liga Europa a ganhar

24 set, 2025 - 21:55
O Sporting de Braga entrou com o pé direito na fase regular da Liga Europa, esta quarta-feira, ao vencer na receção ao Feyenoord, líder da Liga neerlandesa, por 1-0.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Depois de uma primeira parte sem golos, mas em que foi mais perigoso, o Braga gelou com uma bola ao poste de Cyle Larin aos 79 minutos. No contra-ataque, porém, Leonardo Lelo recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para o primeiro poste, onde apareceu o recém-entrado Fran Navarro a desviar para o golo.
O Braga conquista os três pontos logo na estreia na Liga Europa e, com isso, termina a jornada inaugural entre os primeiros classificados da fase de liga. No dia 2 de outubro, quinta-feira da próxima semana, a equipa de Carlos Vicens visita o Celtic, da Escócia, às 17h45.