Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fran Navarro faz da Pedreira ouro e Braga entra na Liga Europa a ganhar

24 set, 2025 - 21:55

Goleador espanhol saltou do banco, na segunda parte, para finalizar um cruzamento de Leonardo Lelo e derrotar o Feyenoord, líder da Liga neerlandesa.

A+ / A-

REVEJA O FILME DO JOGO

O Sporting de Braga entrou com o pé direito na fase regular da Liga Europa, esta quarta-feira, ao vencer na receção ao Feyenoord, líder da Liga neerlandesa, por 1-0.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de uma primeira parte sem golos, mas em que foi mais perigoso, o Braga gelou com uma bola ao poste de Cyle Larin aos 79 minutos. No contra-ataque, porém, Leonardo Lelo recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para o primeiro poste, onde apareceu o recém-entrado Fran Navarro a desviar para o golo.

O Braga conquista os três pontos logo na estreia na Liga Europa e, com isso, termina a jornada inaugural entre os primeiros classificados da fase de liga. No dia 2 de outubro, quinta-feira da próxima semana, a equipa de Carlos Vicens visita o Celtic, da Escócia, às 17h45.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano