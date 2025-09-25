Menu
César Peixoto: "Não me preocupo com deslumbramento porque os jogadores são humildes e trabalhadores"

25 set, 2025 - 16:00 • Lusa

Treinador do Gil Vicente, quarto classificado da Liga, vai visitar o Benfica: "Não vence em casa há três jogos e não pode perder pontos na luta pelo título".

A+ / A-

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, prometeu esta quinta-feira uma equipa "humilde, mas a lutar pela vitória" no jogo frente ao Benfica, no Estádio da Luz, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Estamos à espera de um Benfica forte, que vai entrar com tudo para nos contrariar. Mas nós, com humildade, organização, capacidade e qualidade, vamos lutar pela vitória, independentemente do adversário", disse o treinador do emblema barcelense, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio agendado para sexta-feira.

Peixoto não vislumbra fragilidades emocionais do Benfica, apesar da série de três jogos consecutivos sem vencer em casa, e antecipa que as 'águias' tentem impor o poderio desde o início da partida.

"Não vencem em casa há três jogos e não podem perder pontos na luta pelo título. Certamente será um adversário muito forte desde o início", referiu.

Em sentido inverso, o Gil Vicente vive um bom momento, estando a protagonizar o melhor arranque da história do clube na I Liga, com apenas uma derrota, frente ao FC Porto, algo que César Peixoto garante "não causa deslumbramento".

"Os jogadores estão naturalmente motivados, não me preocupo com deslumbramento, porque são humildes, trabalhadores e com fome de vencer. A minha preocupação é a organização, a estratégia e impor a nossa ideia de jogo o mais tempo possível", assumiu.

Sobre o reencontro com José Mourinho, que foi seu treinador no FC Porto entre 2002 e 2004, César Peixoto lembrou a boa relação com o agora técnico do Benfica, mas vincou que no jogo de sexta-feira serão apenas adversários.

"É verdade que foi o meu treinador, é verdade que foi quem me contratou do Belenenses para o FC Porto, na altura, e que ganhámos muita coisa juntos. Mas, neste momento, ele é treinador do Benfica, eu sou do Gil Vicente e quero-lhe ganhar", afirmou.

O treinador dos 'galos' garantiu que, apesar de todas as vicissitudes com os momentos desportivos de ambas as equipas, o Gil Vicente "não vai mudar a sua identidade neste desafio".

"Espero que seja um bom jogo, com três boas equipas em campo. Que as polémicas [com arbitragem] do último jogo [do Benfica] não afetem nada nem ninguém. O adversário tem mais responsabilidade por estar em casa e lutar pelo título, e o Gil Vicente, humilde, vai lutar pelos três pontos", garantiu o treinador, que enquanto jogador também representou as 'águias'.

Para este desafio, os minhotos ainda não podem contar com os lesionados Bamba, Tidjany Touré e Carlos Eduardo, além de Gustavo Varela, que está em Barcelos por empréstimo dos 'encarnados'.

O Gil Vicente, quarto classificado, com 13 pontos, visita na sexta-feira o Benfica, terceiro, com 14, numa partida agendada para as 20:15, que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

