Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Jornada 6 da Segunda Liga já tem árbitros

25 set, 2025 - 11:06

Conselho de Arbitragem anunciou as equipas de arbitragem nesta manhã.

A+ / A-

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer esta manhã as equipas de árbitros para a sexta jornada da Segunda Liga:

FC Vizela-Leixões SC

Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Sousa

Sporting CP B-Marítimo M.

Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Vasco Marques e Renato Carvalho
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

FC Penafiel-FC Felgueiras

Árbitro: Diogo Araújo
Assistentes: Carlos Dias e Rafael Formoso
4.º árbitro: David Silva
VAR: Sílvia Domingos
AVAR: Jonathan Babo

SL Benfica B-SCU Torreense

Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Coimbra e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Rui Mónica
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo

Ac. Viseu FC-Portimonense SC

Árbitro: Rui Lima
Assistentes: Nélson Santos e Rudi Rodrigues
4.º árbitro: Márcio Torres
VAR: João Bento
AVAR: Francisco Pereira

CD Feirense-Lus. Lourosa FC

Árbitro: Marcos Brazão
Assistentes: Luís Viegas e Pedro Viegas
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: André Neto
AVAR: Tiago Leandro

SC Farense-GD Chaves

Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: José Mira e André Botelho
4.º árbitro: Daniel Martins
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Marco Vieira

FC Paços de Ferreira-FC Porto B

Árbitro: Flávio Lima
Assistentes: Vanessa Gomes e Vítor Aires
4.º árbitro: Miguel Ribeiro
VAR: Bruno Rebocho
AVAR: Rui Cidade Silva

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano