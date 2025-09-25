Jornada 6 da Segunda Liga já tem árbitros

25 set, 2025 - 11:06
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer esta manhã as equipas de árbitros para a sexta jornada da Segunda Liga:
Árbitro: Gustavo Correia
Assistentes: André Dias e Fábio Silva
4.º árbitro: Vítor Ferreira
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Sousa
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Vasco Marques e Renato Carvalho
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Árbitro: Diogo Araújo
Assistentes: Carlos Dias e Rafael Formoso
4.º árbitro: David Silva
VAR: Sílvia Domingos
AVAR: Jonathan Babo
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Coimbra e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Rui Mónica
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo
Árbitro: Rui Lima
Assistentes: Nélson Santos e Rudi Rodrigues
4.º árbitro: Márcio Torres
VAR: João Bento
AVAR: Francisco Pereira
Árbitro: Marcos Brazão
Assistentes: Luís Viegas e Pedro Viegas
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: André Neto
AVAR: Tiago Leandro
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: José Mira e André Botelho
4.º árbitro: Daniel Martins
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Marco Vieira
Árbitro: Flávio Lima
Assistentes: Vanessa Gomes e Vítor Aires
4.º árbitro: Miguel Ribeiro
VAR: Bruno Rebocho
AVAR: Rui Cidade Silva