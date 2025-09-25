Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação Malapata. Julgamento de César Boaventura vai ser parcialmente repetido

25 set, 2025 - 16:18 • Inês Braga Sampaio

Empresário foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa por fraude fiscal. Tribunal da Relação do Porto quer ouvir duas testemunhas e juntar e-mail de Pinto da Costa.

A+ / A-

O Tribunal da Relação do Porto determinou, esta quinta-feira, a repetição parcial do julgamento do empresário César Boaventura, condenado a três anos de prisão com pena suspensa por fraude fiscal, no âmbito da Operação Malapata, segundo avança a SIC.

No despacho, a que a estação televisiva diz ter tido acesso, o tribunal obriga a primeira instância a ouvir duas testemunhas e a juntar um email do antigo presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em reação no Facebook, César Boaventura congratula-se com a repetição parcial do processo e queixa-se de que foi transformado "em bode expiatório para atacar o Benfica".

"Em 1.ª instância calaram-me, calaram as minhas testemunhas, negaram-me o direito à defesa e tentaram enterrar-me vivo em crimes que nunca cometi. A Relação corrigiu essa injustiça, ordenou que as testemunhas sejam ouvidas, e que a minha prova seja valorada. Não é o fim da batalha, mas é uma vitória clara. É o sinal de que a verdade está a caminho e de que a dignidade do futebol português não pode continuar a ser manchada por acusações sem fundamento", lê-se.

Boaventura foi o principal arguido de um processo em que estavam sob suspeita as transferências de vários futebolistas.

O empresário foi, na altura, absolvido dos crimes de burla agravada e de branqueamento de capitais, no entanto, foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa por fraude fiscal no valor de 36 mil anos e por dois crimes de falsificação de documentos.

Os outros sete arguidos da Operação Malapata foram absolvidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 25 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano