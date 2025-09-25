Operação Malapata. Julgamento de César Boaventura vai ser parcialmente repetido

O Tribunal da Relação do Porto determinou, esta quinta-feira, a repetição parcial do julgamento do empresário César Boaventura, condenado a três anos de prisão com pena suspensa por fraude fiscal, no âmbito da Operação Malapata, segundo avança a SIC.

No despacho, a que a estação televisiva diz ter tido acesso, o tribunal obriga a primeira instância a ouvir duas testemunhas e a juntar um email do antigo presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Em reação no Facebook, César Boaventura congratula-se com a repetição parcial do processo e queixa-se de que foi transformado "em bode expiatório para atacar o Benfica".

"Em 1.ª instância calaram-me, calaram as minhas testemunhas, negaram-me o direito à defesa e tentaram enterrar-me vivo em crimes que nunca cometi. A Relação corrigiu essa injustiça, ordenou que as testemunhas sejam ouvidas, e que a minha prova seja valorada. Não é o fim da batalha, mas é uma vitória clara. É o sinal de que a verdade está a caminho e de que a dignidade do futebol português não pode continuar a ser manchada por acusações sem fundamento", lê-se.

Boaventura foi o principal arguido de um processo em que estavam sob suspeita as transferências de vários futebolistas.

O empresário foi, na altura, absolvido dos crimes de burla agravada e de branqueamento de capitais, no entanto, foi condenado a três anos de prisão com pena suspensa por fraude fiscal no valor de 36 mil anos e por dois crimes de falsificação de documentos.

Os outros sete arguidos da Operação Malapata foram absolvidos.