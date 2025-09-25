Paços-Sporting, Chaves-Benfica e Celoricense-Porto: veja o que tocou aos 64 clubes na Taça

O sorteio da terceira e quarta eliminatórias da Taça de Portugal de futebol realiza-se, esta quinta-feira, já com a presença das equipas da I Liga, que se juntam às 46 formações que se apuraram na ronda anterior.

As equipas da I Liga, que estiveram isentas das duas primeiras eliminatórias, já sabem que, como habitualmente, vão disputar os seus jogos fora de casa nesta ronda.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Além dos 18 clubes da I Liga, estarão presentes no sorteio 11 conjuntos da II Liga, 10 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e nove dos campeonatos distritais, num total de 64 emblemas.

As partidas da terceira eliminatória da Taça de Portugal jogam-se no fim de semana de 18 e 19 de outubro, enquanto os duelos da quarta ronda disputam-se em 22 e 23 de novembro.

Os jogos da 3.ª eliminatória sorteados esta manhã:

Alpendorada-Estrela Amadora

São João de Ver-Famalicão

Sp. Espinho-Santa Clara

Ac. Viseu-Gil Vicente

Paços Ferreira-Sporting

União Lamas-Vitória Guimarães

Fafe-Moreirense

Vila Real-Tondela

Fornos de Algodres-AVS

Bragança-Sp. Braga

Sintrense-Rio Ave

Desp. Chaves-Benfica

Rebordelo-Nacional

Belenenses-Estoril Praia

U. Leiria-Alverca

Ançã-Casa Pia

Portimonense SAD-Arouca

Celoricense-FC Porto

Lus. Lourosa-Resende

Caldas-Mirandela

Sp. Covilhã-Nogueirense

Silves-Louletano

Comércio e Indústria-Vianense

1º Dezembro-Benfica de Castelo Branco

Marco-Farense

Torreense-Oliveirense

Atlético CP-Felgueiras

Vila Meã-Vila Caiz

Mortágua-Portimonense

Anadia-Marinhense

Amarante-Leixões

Lusitano Évora-Olivais e Moscavide

Os jogos da 4.ª eliminatória: