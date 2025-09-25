Veja aqui os árbitros nomeados para a sétima jornada da Liga

25 set, 2025 - 11:01
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer esta manhã as equipas de árbitros para a sétima jornada da Liga:
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e João Bessa Silva
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Diogo Pereira
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Carlos Macedo
VAR: Tiago Martins
AVAR: Rúben Silva
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Anzhony Rodrigues
VAR: João Casegas
AVAR: Nélson Pereira
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: António Nobre
VAR: Vasco Santos
AVAR: Pedro Felisberto
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Rui Silva
AVAR: Álvaro Mesquita
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Carlos Campos
Árbitro: Miguel Fonseca
Assistentes: João Martins e Luís Costa
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR; Cláudia Ribeiro
AVAR: Márcio Azevedo
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Costa
AVAR: Nuno Eiras