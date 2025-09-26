César Peixoto: "Fomos superiores ao Benfica a toda a linha, o resultado é injusto"

César Peixoto considera que o Gil Vicente foi "bastante superior" ao Benfica e que a derrota, por 2-1, na Luz é "injusta".

"Sabíamos que tínhamos capacidade para vir aqui bastante superiores ao Benfica, como fomos, a toda a linha. O resultado é injusto, fomos a equipa que mais criou. Tenho muito orgulho dos meus jogadores, de tudo o que temos feito e de tudo o que fizemos neste jogo. O Benfica não conseguiu ser a equipa que consegue ser, por muito mérito nosso e nada mais", afirma o técnico gilista, após o jogo, em declarações à BTV.

Como foi entrar na cabeça de Mourinho? "Analisamos o Benfica da mesma forma que analisamos as outras equipas. Vemos onde podemos manipular, onde está o espaço, para defender os pontos fortes do Benfica, que defendemos muito bem. Já agora, permitam-me dizer que é uma falta de respeito não ter sido feita uma pergunta sobre o Gil Vicente na conferência de imprensa de José Mourinho. O futebol português não é só os grandes."

Objetivos para a época: "É jogo a jogo, sabemos de onde vimos e para onde queremos ir. No ano passado garantimos a manutenção nos últimos jogos, este ano é uma espécie de ano zero, construímos um plantel de qualidade, mas temos uma das equipas mais jovens do campeonato. O caminho é este, jogar de igual para igual seja contra quem for, sem deslumbrar, humildes, trabalhadores, organizados, e no final fazemos as contas."