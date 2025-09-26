Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol nacional

Com mais ou menos gasolina, o Benfica tem mais uma oportunidade contra o belo Gil Vicente

26 set, 2025 - 09:42 • Lusa

O Benfica, uma das duas equipas ainda sem derrotas no campeonato, a par do FC Porto, pode ultrapassar provisoriamente o Sporting, mas também poderá ser relegado para o quarto lugar pelo... Gil Vicente.

A+ / A-

O Benfica procura esta sexta-feira regressar às vitórias na I Liga de futebol, depois de ter deixado escapar os primeiros pontos sob o comando técnico de José Mourinho, ao receber o surpreendente Gil Vicente, na abertura da sétima jornada.

A equipa lisboeta ocupa o terceiro lugar no campeonato, a quatro pontos do líder FC Porto e a um do Sporting, depois de ter empatado na terça-feira em casa com o Rio Ave (1-1), em jogo em atraso da primeira jornada e o segundo sob a orientação do treinador José Mourinho, que se tinha estreado com um triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha AVS.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Mourinho falou de Ríos, Peixoto e Benzema. E deixou uma pista: "Lukebakio não tem gasolina para 90km"

Benfica

Mourinho falou de Ríos, Peixoto e Benzema. E deixou uma pista: "Lukebakio não tem gasolina para 90km"

No lançamento do Benfica-Gil Vicente, o técnico, v(...)

O Benfica, uma das duas equipas ainda sem derrotas no campeonato, a par do FC Porto, pode ultrapassar provisoriamente o rival lisboeta e pressionar o comandante, mas também poderá ser relegado para o quarto lugar pelo Gil Vicente, se o atual quarto posicionado, a um ponto de distância dos “encarnados”, se impuser no Estádio da Luz, em jogo com início às 20h15.

O FC Porto encerra a ronda em Arouca, uma vez que o encontro foi adiado de domingo para segunda-feira, devido à realização da Feira das Colheitas, o que levou o presidente dos “dragões”, André Villas-Boas, a ameaçar com a apresentação de uma providência cautelar com vista à sua suspensão.

O Sporting, bicampeão em título, a três pontos de distância dos “azuis e brancos”, entra em campo no sábado, no estádio do Estoril Praia.

César Peixoto: "Não me preocupo com deslumbramento porque os jogadores são humildes e trabalhadores"

Futebol Nacional

César Peixoto: "Não me preocupo com deslumbramento porque os jogadores são humildes e trabalhadores"

Treinador do Gil Vicente, quarto classificado da L(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 25 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano