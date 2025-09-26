Com mais ou menos gasolina, o Benfica tem mais uma oportunidade contra o belo Gil Vicente

26 set, 2025 - 09:42 • Lusa
O Benfica procura esta sexta-feira regressar às vitórias na I Liga de futebol, depois de ter deixado escapar os primeiros pontos sob o comando técnico de José Mourinho, ao receber o surpreendente Gil Vicente, na abertura da sétima jornada.
A equipa lisboeta ocupa o terceiro lugar no campeonato, a quatro pontos do líder FC Porto e a um do Sporting, depois de ter empatado na terça-feira em casa com o Rio Ave (1-1), em jogo em atraso da primeira jornada e o segundo sob a orientação do treinador José Mourinho, que se tinha estreado com um triunfo por 3-0 sobre o lanterna-vermelha AVS.
Benfica
No lançamento do Benfica-Gil Vicente, o técnico, v(...)
O Benfica, uma das duas equipas ainda sem derrotas no campeonato, a par do FC Porto, pode ultrapassar provisoriamente o rival lisboeta e pressionar o comandante, mas também poderá ser relegado para o quarto lugar pelo Gil Vicente, se o atual quarto posicionado, a um ponto de distância dos “encarnados”, se impuser no Estádio da Luz, em jogo com início às 20h15.
O FC Porto encerra a ronda em Arouca, uma vez que o encontro foi adiado de domingo para segunda-feira, devido à realização da Feira das Colheitas, o que levou o presidente dos “dragões”, André Villas-Boas, a ameaçar com a apresentação de uma providência cautelar com vista à sua suspensão.
O Sporting, bicampeão em título, a três pontos de distância dos “azuis e brancos”, entra em campo no sábado, no estádio do Estoril Praia.
Futebol Nacional
Treinador do Gil Vicente, quarto classificado da L(...)