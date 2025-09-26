Furacão Gabrielle adia Santa Clara-Tondela por uma hora

O jogo entre Santa Clara e Tondela, da sétima jornada da I Liga, agendado para sábado, foi adiado uma hora devido ao ciclo tropical Gabrielle, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"As condições atmosféricas que se fazem sentir no arquipélago dos Açores obrigaram à alteração da hora do jogo entre Santa Clara e Tondela", avançou a Liga, adiantando que o encontro começa às 15h30 locais (16h30 em Portugal continental) e não às 14h30 (15h30).

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o clube beirão informou do "cancelamento do voo que iria transportar a comitiva do Tondela para os Açores, com hora de partida para as 17h15 desde o Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa".

Na base do cancelamento, esclareceu, está o ciclone tropical Gabrielle, que está a afetar o arquipélago dos Açores, em especial o grupo central.

"Os auriverdes viajarão cerca de cinco horas depois, ou seja, no voo das 22h15, também com saída da capital, e com chegada prevista para as 23h45 locais (00h45 em Portugal continental)", anunciou.

A sétima jornada entre o Santa Clara, no nono lugar, com oito pontos, e o Tondela, que soma dois, na 17.ª posição, terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.