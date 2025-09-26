Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Furacão Gabrielle adia Santa Clara-Tondela por uma hora

26 set, 2025 - 21:03 • Lusa

Encontro de sábado, da jornada 7 da I Liga, começa às 15h30 locais (16h30 em Portugal continental) e não às 14h30 (15h30).

A+ / A-

O jogo entre Santa Clara e Tondela, da sétima jornada da I Liga, agendado para sábado, foi adiado uma hora devido ao ciclo tropical Gabrielle, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"As condições atmosféricas que se fazem sentir no arquipélago dos Açores obrigaram à alteração da hora do jogo entre Santa Clara e Tondela", avançou a Liga, adiantando que o encontro começa às 15h30 locais (16h30 em Portugal continental) e não às 14h30 (15h30).

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o clube beirão informou do "cancelamento do voo que iria transportar a comitiva do Tondela para os Açores, com hora de partida para as 17h15 desde o Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa".

Na base do cancelamento, esclareceu, está o ciclone tropical Gabrielle, que está a afetar o arquipélago dos Açores, em especial o grupo central.

"Os auriverdes viajarão cerca de cinco horas depois, ou seja, no voo das 22h15, também com saída da capital, e com chegada prevista para as 23h45 locais (00h45 em Portugal continental)", anunciou.

A sétima jornada entre o Santa Clara, no nono lugar, com oito pontos, e o Tondela, que soma dois, na 17.ª posição, terá arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado