Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

VAR Bola Branca

Nota 3 para João Gonçalves. "Falta por assinalar sobre António Silva"

26 set, 2025 - 23:06 • Redação

VAR Bola Branca considera que o árbitro do Benfica 2-1 Gil Vicente acertou nas áreas, mas "pode fazer muito mais".

A+ / A-

O VAR Bola Branca atribui Nota 3 a João Gonçalves pelo trabalho no Benfica 2-1 Gil Vicente, a contar para a jornada 7 da I Liga.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

José Leirós aponta como erro mais grave o facto de não ter assinalado uma falta sobre António Silva, numa jogada que antecedeu o golo do Gil Vicente. Algo que o videoárbitro não poderia assinalar, e dessa forma anular o golo dos galos, mas que mancha a exibição do árbitro.

"Aos 9 minutos, falhou na falta sobre o António Silva. É um lance do João Gonçalves, do assistente e do quarto árbitro. A falta é clara e ele não assinalou. Mas não é lance de VAR. Ele tem azar, porque depois o lance dá um livre que resulta no primeiro golo", analisa o ex-árbitro.

De resto, "ficaram algumas faltas por assinalar", mas as decisões nas áreas foram todas corretas e o golo invalidado ao Gil Vicente, aos 50 minutos, foi também uma boa decisão, segundo o VAR Bola Branca.

"Arbitragem positiva, mas João Gonçalves pode fazer muito mais e esforçar-se muito mais", salienta o comentador da Renascença.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado