Nota 3 para João Gonçalves. "Falta por assinalar sobre António Silva"

O VAR Bola Branca atribui Nota 3 a João Gonçalves pelo trabalho no Benfica 2-1 Gil Vicente, a contar para a jornada 7 da I Liga.

José Leirós aponta como erro mais grave o facto de não ter assinalado uma falta sobre António Silva, numa jogada que antecedeu o golo do Gil Vicente. Algo que o videoárbitro não poderia assinalar, e dessa forma anular o golo dos galos, mas que mancha a exibição do árbitro.

"Aos 9 minutos, falhou na falta sobre o António Silva. É um lance do João Gonçalves, do assistente e do quarto árbitro. A falta é clara e ele não assinalou. Mas não é lance de VAR. Ele tem azar, porque depois o lance dá um livre que resulta no primeiro golo", analisa o ex-árbitro.

De resto, "ficaram algumas faltas por assinalar", mas as decisões nas áreas foram todas corretas e o golo invalidado ao Gil Vicente, aos 50 minutos, foi também uma boa decisão, segundo o VAR Bola Branca.

"Arbitragem positiva, mas João Gonçalves pode fazer muito mais e esforçar-se muito mais", salienta o comentador da Renascença.