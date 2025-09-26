Quando as luzes na Luz se apagarem, não se preocupe: é uma campanha e um alerta importante

Metade das luzes do estádio da Luz, em Lisboa, que tem 60.000 lugares, vão apagar-se esta sexta-feira, no Benfica-Gil Vicente, para lembrar as mais de 30 mil mortes por ano por doença cardiovascular em Portugal e insistir na importância da prevenção e rastreio. A campanha "Mantém o teu coração acesso", da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) em parceria com a Direção-Geral da Saúde, pretende sublinhar a relevância que as doenças cardiovasculares e as suas consequências têm na qualidade de vida da população e na mortalidade. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Tornou-se um bocadinho clichê dizer que a doença cardiovascular é a principal causa de morte em Portugal. Curiosamente até mais nas mulheres do que nos homens", disse à Lusa a presidente da SPC, Cristina Gavina, sublinhando a importância de se perceber que quando os óbitos por doenças cardiovasculares são "mortalidade prematura". Reconhecendo que o avanço da idade aumenta o risco de mortalidade cardiovascular, pois a pessoa tem mais probabilidade de ter doença, recorda: "a mortalidade antes dos 65 anos é particularmente dominada pela doença cardiovascular e estas são pessoas que são ativas e que ainda estavam muito a tempo de fazer a prevenção". As luzes que se vão apagar no estadio da Luz esta sexta-feira à noite servem para mostrar os "33 mil corações que efetivamente se apagam todos os anos e que 80% da carga da doença cardiovascular pode ser prevenida". "Se tivéssemos tomado medidas ao longo da nossa vida isto não estaria a acontecer", acrescentou, sublinhando a importância de cada um conhecer os seus fatores de risco para os poder controlar.

Além de apagar as luzes no estádio, no início do jogo, e de emitir um vídeo sobre a importância da prevenção para reduzir estas mortes evitáveis, serão distribuídos 'vouchers' para que cada pessoa possa fazer gratuitamente o rastreio e conhecer os seus "três números mágicos": tensão arterial, glicemia e colesterol. Estes dados vão permitir, no site da campanha, juntar outras informações e estimar o risco cardiovascular. A campanha vai estar num estádio de futebol em cada um dos dias da 7ªjornada da Liga Portugal. Cristina Gavina lembra que fatores de risco como a hipertensão, diabetes e colesterol alto são modificáveis, desde que sejam conhecidos. "Se nós não conhecemos os números, eles não doem, não fazem diferença nenhuma e as pessoas não vão monitorizar", acrescenta. Um estudo feito em 22 municípios portugueses divulgado em 2024 revelou que mais de 700 mil portugueses com idade superior a 50 anos vivem com insuficiência cardíaca, sendo que 90% não sabe. Questionada sobre a dificuldade de acesso aos rastreios por via dos cuidados primários -- mais de 1,5 milhões de pessoas não têm médico de família --, a presidente da SPC aconselhou a que todos aproveitem este tipo de campanhas e disse que a intenção é massificar estas iniciativas de rastreio a nível nacional.