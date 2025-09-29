Menu
  • 29 set, 2025
Nota 4 para Fábio Veríssimo. "Nada a dizer" sobre a expulsão de Martim Fernandes

29 set, 2025 - 22:50 • Redação

VAR Bola Branca elogia a prestação "sem erros de maior" do árbitro do Arouca 0-4 FC Porto, da jornada 7 do campeonato.

O VAR Bola Branca atribui Nota 4 a Fábio Veríssimo, pelo trabalho no Arouca 0-4 FC Porto, jogo que encerrou a jornada 7 da I Liga.

"Arbitragem sem erros de maior. Oito cartões amarelos todos bem exibidos. Sobre o vermelho a Martim Fernandes, nada a dizer", comenta.

Martim Fernandes foi expulso por acumulação de amarelos. Na falta do segundo cartão, "é negligente e atinge o pé direito de Gonzálbez", explica Tiago Rocha, comentador de arbitragem da Renascença.

Em concreto, aos 23 minutos, "golo bem anulado ao FC Porto por 24 centímetros". E aos 85 minutos, "boa decisão ao deixar seguir a jogada, sem qualquer falta sobre Deniz Gül ou Alberto Costa, e depois dá golo".

