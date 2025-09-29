Presidente da Liga diz que não recebeu abordagens para a Taça da Liga ser jogada no estrangeiro

André Villas-Boas, o presidente do FC Porto, acusou Teixeira de ser “um presidente inócuo e vazio”. Na conferência de imprensa, na véspera da Assembleia Geral da Liga, o dirigente foi questionado sobre o tema e sobre o seu estado de espírito que terá para responder ao representante dos dragões.

Reinaldo Teixeira, o presidente da Liga Portugal, esteve em Leiria a apresentar a Taça da Liga e foi questionado sobre a possibilidade de o torneio ser jogado lá fora e ainda sobre o ambiente com o FC Porto, um clube que acusou aquele organismo de ter tomado uma decisão “ilegal” relativamente à marcação do jogo dos dragões com o Arouca, que será jogado esta segunda-feira.

“O nosso slogan é ‘uma liga para todos’, é com esse espírito que estarei até ao último dia”, começou por dizer Reinaldo Teixeira. “Quem estiver como tem estado nas nossas reuniões de direção… trato o presidente do FC Porto com o carinho com que trato todos. São opiniões, espero que ao longo desta caminhada eu tenha tempo para depois vermos que afinal não foi como se disse, mas um pouco diferente.”

O presidente da Liga foi também questionado sobre o cenário de a Taça da Liga ser jogada no estrangeiro, algo que o seu sucessor, Pedro Proença, já admitira que era possível e que até havia negociações para tal. Se havia negociações em marcha, porque estamos aqui, em Leiria, a apresentar o torneio de 2026?

“Não tivemos, desde que chegámos, essas abordagens sobre o estrangeiro”, anunciou Reinaldo Teixeira. “Naturalmente, se o anterior presidente o disse, é porque aconteceu. O anterior presidente, eu e qualquer presidente que aqui esteja estarão sempre abertos a propostas. E, dentro das propostas, depois decide-se…”