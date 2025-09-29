Vasco Seabra: "Vitória inequívoca da melhor equipa do campeonato até ao momento"

Vasco Seabra admite que o FC Porto venceu o Arouca de forma "inequívoca", contudo, lamenta que a sua equipa não tenha sabido reagir à expulsão do portista Martim Fernandes, no início da segunda parte.

"É lógico que é uma vitória inequívoca do Porto, mas senti-os sempre com muitos problemas na primeira parte para nos conseguir desmontar. A equipa esteve muito estável. (...) Em termos globais da primeira parte, fomos uma equipa muito completa e muito competente. Na segunda parte, voltamos a entrar muito bem no jogo e, contrariamente ao que seria expectável, a expulsão fez-nos mal a nós", confessa à Sport TV.

Análise: "É lógico que é uma vitória inequívoca do Porto, mas senti-os sempre com muitos problemas na primeira parte para nos conseguir desmontar. A equipa esteve muito estável. O Porto criou o lance do golo e mais uma oportunidade numa falha de comunicação, mas tirando isso começou a não ter soluções e senti que estávamos bem, as sensações da primeira parte foram muito boas e sentíamos que podíamos competir. A única pecha foi a transição ofensiva, tivemos poucos momentos em que conseguíssemos sair de pressão. Mas em termos globais da primeira parte, fomos uma equipa muito completa e muito competente. Na segunda parte, voltamos a entrar muito bem no jogo e, contrariamente ao que seria expectável, a expulsão fez-nos mal a nós. Tínhamos de manter a bola e estar serenos com ela e criar dificuldades, e o Porto faz um golo de seguida. Depois, deixámos o resultado ir para números exagerados, por lances mais de duelo, de contacto, em que estamos completamente encaixados em termos de pressão. Temos de crescer e ser mais fortes a esse nível. Defrontámos a melhor equipa do campeonato até ao momento, saímos com boas sensações até ao momento da expulsão, crescimento a seguir para defrontarmos o Famalicão com tudo o que somos."

Desconforto com passes falhados: "Não é só demérito nosso, há também mérito do Porto. Faltou-nos mais critério, porque sabíamos que se conseguíssemos sair íamos ter espaço para conseguir jogar. Quando conseguimos, empurrámos o Porto para trás. O momento da expulsão tinha de ser para nós crescermos, ficarmos tranquilos no jogo e ir atrás do resultado, e acabámos por permitir que o Porto nos conseguisse ferir já com menos um jogador."