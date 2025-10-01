Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Miguel Nogueira no FC Porto - Benfica

01 out, 2025 - 16:52

Já Cláudio Pereira vai estar no Sporting – Sp. Braga. Conheça todas as nomeações.

A+ / A-

O árbitro Miguel Nogueira vai arbitrar o FC Porto - Benfica (domingo, 21h15) e Cláudio Pereira vai dirigir o Sporting – Sp Braga (19h15), da jornada 8 da I Liga.

Nomeações para a 8.ª jornada da I Liga:

Casa Pia-Estoril
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Manuel Oliveira

Nacional-Moreirense
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Luís Ferreira

Gil Vicente-Estrela
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Tiago Martins

AVS-Alverca

Árbitro: David Silva
VAR: Ricardo Moreira

V. Guimarães-Santa Clara
Árbitro: João Gonçalves
VAR: João Bento

Arouca-Famalicão
Árbitro: Luís Godinho

VAR: Pedro Ferreira

Rio Ave-Tondela
Árbitro: António Nobre
VAR: Rui Costa

Sporting-Sp. Braga
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Cláudia Ribeiro

FC Porto-Benfica
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Bruno Esteves

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 01 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado