Miguel Nogueira no FC Porto - Benfica

01 out, 2025 - 16:52
O árbitro Miguel Nogueira vai arbitrar o FC Porto - Benfica (domingo, 21h15) e Cláudio Pereira vai dirigir o Sporting – Sp Braga (19h15), da jornada 8 da I Liga.
Nomeações para a 8.ª jornada da I Liga:
Casa Pia-Estoril
Árbitro: Luís Filipe
VAR: Manuel Oliveira
Nacional-Moreirense
Árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Luís Ferreira
Gil Vicente-Estrela
Árbitro: Márcio Torres
VAR: Tiago Martins
AVS-Alverca
Árbitro: David Silva
VAR: Ricardo Moreira
V. Guimarães-Santa Clara
Árbitro: João Gonçalves
VAR: João Bento
Arouca-Famalicão
Árbitro: Luís Godinho
VAR: Pedro Ferreira
Rio Ave-Tondela
Árbitro: António Nobre
VAR: Rui Costa
Sporting-Sp. Braga
Árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Cláudia Ribeiro
FC Porto-Benfica
Árbitro: Miguel Nogueira
VAR: Bruno Esteves