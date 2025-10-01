Vicens. “Temos de ser competentes”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, espera arsenalistas mais próximos da exibição feita contra o Feyenoord (vitória 1-0) para a Liga Europa.

"Não podemos repetir, não podemos ver de novo essa versão do Sp. Braga. A versão a ver tem de ser onde a equipa seja muito mais difícil de enfrentar", afirmou o técnico já em Glasgow.

O jogo

"Nós preparámos o jogo pensando em tudo o que vimos que o Celtic faz. Então é verdade que há esse ruído em torno do Celtic e do que sucedeu no verão, nós temos de preparar-nos focando no que podemos fazer, utilizar as armas para fazer jogo. Temos de ser competentes, estar bem em muitos aspetos para poder vencer. O Celtic tem tradição europeia muito importante, um treinador estabelecido no clube, sabe tirar o proveito dos jogadores. Perderam a liderança do campeonato, mas a prova acaba de arrancar. E, com as possibilidades que tem no plantel, a época deles será boa. Quanto a nós, o trabalho que temos feito desde o último jogo é para oferecer a versão que temos de oferecer, muito mais parecida ao jogo do Feyenoord na entrega, união, luta, sacrifício e em competir, não a que oferecemos no último jogo... Os jogadores sabem disso desde o final do último jogo, não podemos repetir, não podemos ver de novo essa versão do Sp. Braga. A versão a ver tem de ser onde a equipa seja muito mais difícil de enfrentar. É nisso que centrámos a preparação, com as nossas ganas, ambição, força, confiança. Fazer um jogo competente e 'sacar' um bom resultado e, se pudermos, vencer."

Estado físico e mental

"Já fizemos 14 jogos, então a equipa vem de bastantes jogos, o plantel foi vivendo momentos diferentes de forma. Começámos a jogar eliminatórias com equipas com mais rodagem, depois a equipa consolidou a condição física e foi uma questão de gerir bem - sabendo que havia seleções pelo meio - a carga dos jogadores para tentar tê-los sempre o mais frescos possível para os jogos que fomos realizando. Fizemos isso com resultados recentes que não nos deixaram contentes, temos de melhorar e trabalhamos para isso no dia a dia. O trabalho centrou-se em dar o melhor possível no jogo, vamos ter uma versão da equipa que todos desejamos, enfrentar o objetivo, abordar o jogo de forma valente, sabemos que, nas competições europeias, jogar fora de casa é sempre difícil. O jogo é importante e especial para nós, estamos preparados para oferecer a versão do Sp. Braga que temos de oferecer."

Ausência de Moscardo

"Teve umas pequenas queixas no treino e, por precaução, decidimos que devia ficar em casa e fazer mais exames para ver o alcance do que aconteceu no treino.”

Perigos do Celtic

"É uma equipa que tem uma dinâmica de jogo e maneira de jogar estabelecidas, conhecida dos jogadores, trabalhada pelo treinador durante muito tempo, é uma equipa que tenta impor-se nos jogos. Teremos de estar bem no momento sem bola, mas não podemos estar todo o jogo sem bola, teremos de ser valentes e procurar impor nosso jogo quando pudermos, para poder ter máximo controlo. É parte do que trabalhamos desde que cheguei, controlar e dominar jogos."