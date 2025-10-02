Ian Cathro e o Estoril-Casa Pia: "Vamos pôr muita energia em campo, a nossa responsabilidade é essa"

O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, garantiu esta quinta-feira que a equipa "tem trabalhado bem", esperando que tal se reflita numa vitória na receção ao Casa Pia, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Obviamente, trabalhamos para ter os melhores resultados, mas mesmo antes, durante o nosso caminho, juntos até agora, acho que o grupo tem trabalhado bem, mesmo sem resultados. Não quero que ninguém pense que não estávamos a conseguir melhorar ou progredir", considerou o técnico, na conferência de antevisão, no Estádio António Coimbra da Mota, palco no qual se desenrolará a partida.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Na receção aos 'gansos', o Estoril Praia registará o regresso do médio Vinícius Zanocelo às opções, mas Ian Cathro não garante que o brasileiro recupere de imediato o lugar na equipa titular.

"Nem eu sei...não há lugares garantidos para ninguém, isso não existe no nosso plantel", assegurou.

Apesar de o emblema da Linha de Cascais atravessar um bom momento desportivo, que se traduz em mais de um mês sem derrotas, o treinador escocês preferiu não deixar nenhum pedido especial aos adeptos, considerando ser da sua obrigação, assim como dos seus atletas, fazer por merecer o apoio das bancadas.

"Não sei se há diferença na cultura, talvez não, mas sinto que antes de um jogo não é para falar com os adeptos, é para nos prepararmos e a nossa entrada no jogo é que fala para os adeptos. Vamos pôr muita energia em campo e naturalmente, quando o fazes, ganhas a energia do estádio. A nossa responsabilidade é essa", afirmou.

O Estoril Praia tem-se apresentado forte a jogar no seu recinto, no qual apenas não pontuou em duas ocasiões: na primeira jornada, frente ao Santa Clara, e na receção ao Sporting, na sétima ronda.

No entanto, o escocês não considera que esse fator venha a ser decisivo para a temporada: "Há sempre o fator casa mas não sinto muito isso, que tenha grande diferença. Vai mais pela história dos jogos em si e eu acredito que vamos pontuar muitas vezes e ganhar muitas vezes fora de casa também".

O empate alcançado em Braga, na jornada anterior, traz confiança mas não altera a meta estipulada pelo treinador, que aponta ao treino e ao jogo seguintes o propósito de garantir a melhor prestação da temporada.

"Temos um objetivo constante, que é o processo de melhorar e vou continuar a dizer o mesmo: ainda fazemos mais um treino e o objetivo é que este seja o melhor da época porque o foco está no trabalho e na responsabilidade e que no domingo consigamos fazer o nosso melhor jogo da época", disse.

No lote de indisponíveis dos 'canarinhos' constam dois elementos: o defesa Pedro Amaral e o médio Xeka, ambos por lesão.

O Estoril Praia, que soma 14 pontos, recebe no domingo o Casa Pia, que contabiliza o mesmo número de pontos e com o qual partilha a 10.ª posição da I Liga de futebol, no Estádio António Coimbra da Mota, às 20:30, em jogo pela 14ª jornada do campeonato com arbitragem de Tiago Martins, da associação de futebol de Lisboa.