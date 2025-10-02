João Pereira. Estoril tem “identidade bem vincada”

O Casa Pia apresenta “algumas indefinições” na lista de futebolistas aptos para defrontar o Estoril, da oitava jornada da I Liga, assume o treinador João Pereira, que pretende estrear-se a vencer em casa.

“Alguns deles testámos hoje de manhã e vamos testar da parte da tarde. Ainda é uma incógnita. Amanhã verão o ‘onze’ e a convocatória, naturalmente acaba por provocar algumas indefinições. Temos de pensar em diferentes planos para cada jogo, até pela abordagem e identidade bem vincada do Estoril Praia”, considerou.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, João Pereira confirmou que o guarda-redes Patrick Sequeira e os defesas José Fonte e Abdu Conté permanecem em dúvida, depois do desaire da ronda passada na visita ao Moreirense, por 2-1.

“Pela competitividade do plantel, os jogadores que são suplentes estão ligados e a querer conquistar espaço. Tem de haver coerência e consistência no ‘onze’, mas também é importante fazer sentir ao grupo a importância de todos. Eu digo-lhes o valor deles e acredito no que têm para dar ao jogo e a cada um de nós. Depois, nós temos de corresponder com atos, olhando para o adversário e percebendo o que cada jogador pode dar para cada estratégia”, afirmou, sobre possíveis alterações.

O costa-riquenho Patrick Sequeira é o titular indiscutível na baliza dos casapianos desde a última temporada, e estando em dúvida, com o experiente Ricardo Batista também lesionado, poderá deixar a equipa apenas com Daniel Azevedo e Mandic.



“Cada um terá de conquistar o seu lugar. Temos a sorte de poder contar com eles, são excelentes soluções e dão dores de cabeça. A posição de guarda-redes está bem preenchida e com diferentes perfis. Não sei onde vou estar daqui a 10 anos, mas se puder levarei o Daniel comigo. É um excelente ser humano e profissional, um grande exemplo. É um guarda-redes muito mais maduro, interpreta cada vez melhor os momentos do jogo e a equipa confia de olhos fechados nele”, realçou.



O treinador pretende desenvolver o processo ofensivo da equipa, mas lembrou a melhoria defensiva, em comparação com os números da última época, e quer o primeiro triunfo caseiro do ano, contando com a fase muito produtiva de Livolant.



“Tem dado muito e ainda tem muito para se desenvolver. Independentemente da sua idade, está aqui para ser potenciado. Tem 27 anos, mas parece que tem 18. Tem cada vez mais capacidade para jogar entrelinhas e tem tido uma nova função no jogo posicional, que potencia as características dele. Tem essa polivalência de poder jogar a extremo, avançado ou ala, dependendo do que o jogo pedir. É muito trabalhador e está na melhor fase da carreira dele, em termos de números”, frisou.



Além dos jogadores em dúvida, o Casa Pia tem de fora os lesionados Ricardo Batista, Duplexe Tchamba, Kevin Prieto e Clau Mendes, tendo já integrados e aptos os reforços de verão Oukili, Severina e Nsona, depois de alguns problemas físicos.



O Casa Pia, no 14.º lugar, com sete pontos, recebe o Estoril, 15.º, com cinco, às 20h15 de sexta-feira, em duelo da oitava jornada da I Liga de futebol, no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de Luís Filipe, da associação de Lisboa.