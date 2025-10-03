Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Casa Pia e Estoril empatam a abrir jornada 8

03 out, 2025 - 22:20 • Lusa

Jogo teve quatro golos. Veja o resumo do encontro.

Casa Pia e Estoril somaram ambos o terceiro jogo seguido sem vencer na I Liga, ao empatarem esta sexta-feira 2-2, no jogo que abriu a oitava jornada da competição, em Rio Maior.

O georgiano Nodar Lominadze adiantou os estorilistas, aos 14 minutos, mas o brasileiro Kaique Rocha, aos 24, e o francês Jérémy Livolant, aos 45, operaram a reviravolta dos "gansos", antes de João Carvalho fixar a igualdade, aos 84.

O Casa Pia, que vinha de um empate e uma derrota, está na 10.ª posição da I Liga, com oito pontos, enquanto o Estoril colocou fim a uma série de duas derrotas consecutivas e é 15.º, com seis.

Veja o resumo da partida:

