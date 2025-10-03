César Peixoto: "É um erro criar objetivos maiores ou menores. Acho que é muito cedo"

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, afirmou esta sexta-feira que é "um erro criar objetivos maiores" para equipa na classificação, preferindo manter o foco no jogo com o Estrela da Amadora, da oitava jornada da I Liga de futebol.

"Éum erro criar, para já, objetivos maiores ou menores. Acho que é muito cedo. Fizemos um bom jogo na Luz [na última jornada, frente ao Benfica], mas não trouxemos pontos. Queremos vencer e ser competitivos em todos os jogos. O nosso objetivo é lutar pelos três pontos, independentemente do adversário", disse, na conferência de imprensa de antevisão.

Peixoto, que tem conduzido a equipa para um fulgurante 5.º lugar da tabela classificativa, enalteceu a boa prestação frente às 'águias', mas também a frustração pela derrota [2-1], sublinhando que o passado já não pode ser alterado.

"Sentimos uma frustração enorme, porque fizemos um bom jogo e merecíamos ter trazido qualquer coisa da Luz. Mas, como se costuma dizer, do passado vivem os museus. Temos que deixar isso para trás e focar-nos no Estrela da Amadora, que nos pode complicar muito a vida", admitiu.

O técnico garantiu que a equipa mantém a confiança, mas lembrou as qualidades do adversário, que chega moralizado após uma vitória caseira sobre o AVS.

"É uma equipa com qualidade, com bons jogadores. Nós temos que manter a nossa estabilidade, resiliência e consistência. Jogando em casa, temos que nos assumir como favoritos para lutar pelos três pontos, seja contra quem for", frisou.

O treinador dos 'galos' assinalou, também, que a mudança técnica no Estrela da Amadora, com a chegada de João Nuno [ex-Belenenses], aumenta as incertezas, obrigando a equipa gilista a estar preparada para vários cenários.

"É sempre uma incógnita. Fomos analisar o atual treinador do Estrela, o que fazia no Belenenses e em equipas anteriores. (...) Trabalhámos a equipa para essa possibilidade de haver surpresa. No início de jogo temos que estar muito focados para ler rapidamente o que o Estrela vai apresentar", observou.

Sobre a paragem do campeonato que se seguirá a esta jornada, Peixoto admitiu que preferia dar continuidade à competição, mas mostrou-se confiante de que a equipa manterá a dinâmica positiva.

"Eu gostava de continuar a competir. Acho que a equipa está num bom momento. (...) Mas também podemos aproveitar para evoluir, trabalhar questões que temos de crescer, individuais e coletivas, defensivas e ofensivas. O nosso desafio é retomar na máxima força. Pelo espírito de grupo que temos e pelo ADN que criámos, acredito que sim", afirmou.

O treinador destacou ainda que o Gil Vicente já provou ser uma equipa competitiva e respeitada, mas insiste que a ambição não pode desviar a equipa da prioridade de ser regular e consistente.

"O que provámos semana após semana é que quem jogar contra nós sabe que vai encontrar uma equipa competitiva, ofensiva, organizada e que nunca vira a cara à luta. No final faremos as contas", concluiu.

Os barcelenses ainda não podem contar com os lesionados Bamba, Tidajny Touré e Carlos Eduardo.

O Gil Vicente, quinto classificado com 13 pontos, recebe este sábado o Estrela da Amadora, 11.º com sete, em jogado agendado para as 15:30, com arbitragem de Márcio Torres, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.