Não houve notas negativas nas arbitragens da sexta jornada

03 out, 2025 - 20:25
O conselho de arbitragem da FPF divulgou a nota das equipas de arbitragem e videoarbitragem na sexta jornada da I Liga. Os árbitros do Nacional-Arouca e do Sporting-Moreirense receberam "muito satisfatório" e nenhuma exibição recebeu "insatisfatório".
Notas da sexta jornada da I Liga
Rio Ave 0-3 FC Porto
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Nacional 1-2 Arouca
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Santa Clara 2-1 Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
AVS 0-3 Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Vitória Guimarães 1-1 Sp Braga
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Tondela 0-0 Estrela Amadora
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Gil Vicente 2-0 Estoril
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Casa Pia 1-1 Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Sporting 3-0 Moreirense
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório