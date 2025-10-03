Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

I Liga

Não houve notas negativas nas arbitragens da sexta jornada

03 out, 2025 - 20:25

Veja todas as apreciações.

A+ / A-

O conselho de arbitragem da FPF divulgou a nota das equipas de arbitragem e videoarbitragem na sexta jornada da I Liga. Os árbitros do Nacional-Arouca e do Sporting-Moreirense receberam "muito satisfatório" e nenhuma exibição recebeu "insatisfatório".

Notas da sexta jornada da I Liga

Rio Ave 0-3 FC Porto

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Nacional 1-2 Arouca

Arbitragem: Muito Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Santa Clara 2-1 Alverca

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

AVS 0-3 Benfica

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Vitória Guimarães 1-1 Sp Braga

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Tondela 0-0 Estrela Amadora

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Gil Vicente 2-0 Estoril

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Casa Pia 1-1 Famalicão

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Sporting 3-0 Moreirense

Arbitragem: Muito Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório

Ouvir
