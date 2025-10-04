Alverca ganha fora

Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 out, 2025
04 out, 2025 - 20:20 • Redação com Lusa

Partida teve quatro golos. Veja o resumo da partida.

O Alverca venceu, fora, o AVS, por 3-1, em partida da jornada 8 da I Liga.

A equipa da casa – lanterna vermelha do campeonato – marcou primeiro, por Pedro Lima.

Já a equipa ribatejana virou o marcador com tentos de Alex Amorim, Figueiredo e Gonçalo Esteves, este já nos descontos.

É a terceira vitória dos ribatejanos nas últimas quatro jornadas.

Com este triunfo, o Alverca subiu provisoriamente ao sétimo lugar do campeonato, com 10 pontos.

Já o AVS somou a sétima derrota consecutiva e soma apenas um ponto na liga.

