FC Porto-Benfica. PSP aconselha adeptos a chegarem cedo ao Dragão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) pede aos adeptos do Futebol Clube do Porto (FCP) e do Sport Lisboa e Benfica (SLB) que se desloquem para o Estádio do Dragão com antecedência, utilizando preferencialmente os transportes públicos e evitando levar objetos proibidos para este tipo de evento.

Em comunicado, a força de segurança explica que “o evento desportivo é considerado pela legislação em vigor como jogo de risco elevado”.

Mesmo sem revelar a dimensão do efetivo policial destacado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP adianta que vai implementar um policiamento adaptado às circunstâncias, de forma a garantir a ordem pública e as condições de segurança necessárias para a realização do jogo, bem como proceder à regularização rodoviária nos eixos e artérias de acesso às imediações do estádio.

A PSP apela à concentração dos adeptos da equipa visitante, pelas 18h30, junto ao Parque dos STCP em Bonjóia, para acompanhamento policial em segurança até ao estádio.

“Considerando a importância atribuída à competição em si e o histórico de rivalidade entre as equipas e entre os respetivos adeptos, esta é suscetível de resultar em alterações da ordem pública, com conflitos entre os mesmos, revelando grande animosidade entre adeptos rivais”, alerta a PSP.

A força de segurança avisa ainda que aos adeptos visitantes que pretendam assistir ao jogo e que sejam detentores de bilhetes para outros setores do estádio, que não aqueles a eles dedicados, não lhes será admitida a entrada pelo promotor, caso tal situação seja percetível.

O jogo de futebol entre o FC Porto e o SL Benfica, a contar para a 8.ª jornada da Liga Portugal Betclic, está marcado para as 21h15 de domingo.