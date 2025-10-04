Gil Vicente ganha e é quarto

04 out, 2025 - 18:00 • Lusa
O Gil Vicente subiu ao quarto lugar da I Liga de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Estrela da Amadora, em jogo da oitava jornada que marcou a estreia do treinador João Nuno nos amadorenses.
Pablo, aos 32 e 41 minutos, o segundo de grande penalidade, marcou os tentos que consumaram o triunfo dos gilistas, que terminaram a partida reduzidos a 10 jogadores, por expulsão do guarda-redes Andrew, aos 56.
O Gil Vicente alcançou o quinto triunfo no campeonato e garantiu, desde já, que vai terminar a ronda na quarta posição, com 16 pontos, face à derrota do Moreirense (15) na Madeira, enquanto o Estrela da Amadora continua sem vencer fora de casa e é 13.º, com sete.
Veja o resumo da partida: