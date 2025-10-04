Nacional derrota Moreirense

O Moreirense falhou sábado a subida, à condição, ao terceiro lugar da I Liga, ao perder por 3-2 na visita ao Nacional, em jogo da oitava jornada.

No Funchal, a formação de Moreira de Cónegos, adiantou-se no marcador aos quatro minutos, por intermédio de Vasco Sousa, expulso aos 62, mas ainda antes do intervalo, viu os insulares reporem a igualdade, numa grande penalidade convertida por Chuchu Ramírez (21).

No segundo tempo, Francisco Domingues, voltou a colocar o Moreirense em vantagem, aos 56, mas três minutos depois Léo Santos empatou para o Nacional, que viu Chuchu Ramírez 'bisar', de novo de grande penalidade, aos 84.

O Moreirense, que em caso de vitória igualaria o Sporting, segundo, que no domingo recebe o Sporting de Braga, e ultrapassaria o Benfica, que visita o líder FC Porto, desceu ao quinto lugar da prova, com 15 pontos, enquanto o Nacional, que conseguiu a primeira vitória em casa, ocupa o sétimo posto, com 10.