Vicens e o Sporting. “São muito competitivos”

O treinador do Sp. Braga, Carlos Vicens, deixa elogios a um Sporting “muito competitivo” e fala da rotatividade da sua equipa.

Sporting

“Vamos jogar contra o bicampeão que tem uma forma bem definida de jogar, o Rui Borges tem feito um trabalho impecável. O Rúben Amorim tinha a coisa bem trabalhada e não era fácil dar continuidade, porém o Rui [Borges] conseguiu agarrar e ser campeão. São muito competitivos. Da nossa parte estamos contentes com a versão que apresentamos na Escócia, perante uma equipa difícil com vários argumentos e fomos uma equipa com alma, unida e que trabalhou muito para alcançar a vitória. Esse triunfo tem de nos dar a confiança para amanhã termos a mesma ideia, para encararmos os diferentes momentos do jogo com trabalho e luta. É um encontro difícil e só se ultrapassa este adversário juntos.”

Equipa talhada para jogos difíceis?

“Todos os jogos têm a sua dificuldade. Obviamente que o nível do adversário de amanhã, todos o reconhecem, e a equipa vem de fazer um bom jogo, com uma versão que queremos apresentar com maior regularidade. A equipa tem de ter um determinado nível de rendimento, em todos os aspetos do jogo, que seja mais regular. Temos de ver como estamos. Jogámos um dia depois do Sporting, tivemos uma viagem de regresso com algumas complicações devido à meteorologia. Amanhã temos de estar preparados para que todos tenhamos um objetivo comum, conseguir um bom resultado, sabendo que todos vão ser importantes. Para mantermos o nível de intensidade, de esforço e de compromisso que pretendemos, não o conseguimos fazer apenas com os titulares».

Muitas alterações em Glasgow

“Era o nosso 15.º jogo oficial. São mais jogos do que os da maioria dos clubes em Portugal. Isso ajudou a implementar a nossa ideia, mas provocou desgaste. Temos de estar atentos a como estamos em termos de energia, porque se queremos ser uma equipa que seja capaz de competir com este nível de intensidade e de esforço, precisamos de jogadores que o possam dar em campo. E também precisamos da energia de quem sai do banco, nas segundas partes. Se esta temporada queremos fazer algo, vamos fazê-lo todos, juntos. Todos estão a ter as suas oportunidades e têm de olhar na mesma direção”.

Jogadores castigados?

“Não castiguei ninguém, elegemos o onze com base nos perfis de cada posição e com os jogadores que nos podem dar mais em campo. Os mais frescos e sempre com a nossa ideia de jogo em mente. A equipa não me dá sinais nos treinos do que aconteceu com o Nacional. Trabalham sempre bem e dão tudo. Nesse jogo houve algo que não funcionou. Não acredito que tenha duas caras, os jogadores escutam a mensagem e estão comprometidos desde o início. Neste processo temos de conseguir que a forma como nos apresentamos seja sempre a mesma. Os jogadores não entram em campo sem vontade de ganhar. Aconteceu com o Nacional e amanhã temos de estar juntos, saber que vai haver momentos em que vamos passar mal, mas temos de ter a capacidade de chegar à frente e procurar a baliza contrária e isso tem de ser feito todos juntos.”