Vitória vence com remontada

O Vitória Guimarães ganhou ao Santa Clara, com remontada, por 2-1, em partida da jornada 8 da I Liga.

A equipa dos Açores marcou primeiro, por Vinicius, logo ao minuto 6, mas os donos da casa deram a voltam em cinco minutos.

Pelos minhotos marcaram Ndoye e Samu, aos 73 e 78 minutos, respetivamente.

Nos minutos finais, o Santa Clara pressionou em busca do empate, mas o resultado não voltou a alterar-se.

Os vimaranenses ainda tiveram um golo anulado por fora de jogo.

Com este triunfo, o Vitória sobe aos 11 pontos. Já o Santa Clara mantém os oito.

