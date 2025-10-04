Vitória vence com remontada

04 out, 2025 - 22:38
O Vitória Guimarães ganhou ao Santa Clara, com remontada, por 2-1, em partida da jornada 8 da I Liga.
A equipa dos Açores marcou primeiro, por Vinicius, logo ao minuto 6, mas os donos da casa deram a voltam em cinco minutos.
Pelos minhotos marcaram Ndoye e Samu, aos 73 e 78 minutos, respetivamente.
Nos minutos finais, o Santa Clara pressionou em busca do empate, mas o resultado não voltou a alterar-se.
Os vimaranenses ainda tiveram um golo anulado por fora de jogo.
Com este triunfo, o Vitória sobe aos 11 pontos. Já o Santa Clara mantém os oito.
