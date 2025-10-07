Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Antunes arranca a carreira de treinador no Freamunde

07 out, 2025 - 20:34

Depois de uma passagem pelos juniores, é promovido à equipa principal. O Freamunde está no segundo escalão distrital do Porto.

A+ / A-

O Freamunde anunciou a contratação de Vitorino Antunes como novo treinador da equipa principal.

O antigo internacional português terminou a carreira de jogador no último verão depois de ter mantido o Paços de Ferreira na II Liga. Voltou ao clube de formação para ser o técnico dos juniores. É promovido à equipa principal depois de um mau arranque.

Em entrevista à Renascença no final da época passada, Antunes já tinha dado conta do seu desejo de ser treinador e que gostaria de começar pela formação ou como adjunto.

"Não me sinto preparado para tomar já rédeas de uma equipa principal, muito menos num escalão elevado, tudo tem o seu tempo. Nunca vivenciei o que é ser líder em todos os sentidos, tomar decisões, errar no onze, como é uma semana de trabalho do treinar, o que o leva a escolher por A ou B. Isso vai ajudar-me no futuro", afirmou.

O Freamunde está no 8.º lugar da divisão de Elite da AF Porto, o segundo escalão distrital.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 08 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026