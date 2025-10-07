Antunes arranca a carreira de treinador no Freamunde

O Freamunde anunciou a contratação de Vitorino Antunes como novo treinador da equipa principal.

O antigo internacional português terminou a carreira de jogador no último verão depois de ter mantido o Paços de Ferreira na II Liga. Voltou ao clube de formação para ser o técnico dos juniores. É promovido à equipa principal depois de um mau arranque.

Em entrevista à Renascença no final da época passada, Antunes já tinha dado conta do seu desejo de ser treinador e que gostaria de começar pela formação ou como adjunto.

"Não me sinto preparado para tomar já rédeas de uma equipa principal, muito menos num escalão elevado, tudo tem o seu tempo. Nunca vivenciei o que é ser líder em todos os sentidos, tomar decisões, errar no onze, como é uma semana de trabalho do treinar, o que o leva a escolher por A ou B. Isso vai ajudar-me no futuro", afirmou.

O Freamunde está no 8.º lugar da divisão de Elite da AF Porto, o segundo escalão distrital.