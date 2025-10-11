Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

FPF

Proença responde a Varandas. “Não há qualquer mapeamento clubístico”

11 out, 2025 - 15:50

Líder federativo reage a declarações do presidente do Sporting.

A+ / A-

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, reage a declarações de Frederico Varandas e garante que “não há qualquer mapeamento clubístico”.

”A FPF tem nos seus altos quadros pessoas altamente competentes e foi o que se escolheu quando se escolheu esta candidatura, pessoas competentes e capazes de fazer, por exemplo, estes eventos reconhecidos mundialmente. Há uma página nova na FPF, nomeadamente nas regras de compliance, boas práticas. Hoje as pessoas são independentes”, disse, à margem do Portugal Football Summit.

Proença acrescentou: “Estou há quase 30 anos no futebol, passei por áreas muito delicadas, difíceis, nunca escondi quais eram as minhas opções. Mas, acima disto tudo, está um presidente que quer é a competência, o rigor, quer que Portugal seja campeão do mundo no próximo Mundial - estamos a fazer tudo para que isso aconteça e temos hoje um jogo importantíssimo. Aquilo que me apraz registar, enquanto presidente da FPF, é que hoje temos na FPF temos competência, pessoas independentes que querem reger a organização por estes princípios e dos quais eu não vou abdicar”.

De recordar que Frederico Varandas tinha tido: “Estive há pouco tempo com o presidente da FPF que me disse estar perplexo com esta situação e revelou-me que faz o mapeamento das afinidades clubísticas dos órgãos socais: 38% são afetos ao Benfica e 25 ao Sporting”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 10 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

Como o OE vai mexer no seu bolso? Saiba em 2 minutos

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-lhe pés de veludo; só não é jogador se não quiser"

Frasco: "Apanhei o João Félix no Padroense e chamava-l(...)