Proença responde a Varandas. “Não há qualquer mapeamento clubístico”

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, reage a declarações de Frederico Varandas e garante que “não há qualquer mapeamento clubístico”.

”A FPF tem nos seus altos quadros pessoas altamente competentes e foi o que se escolheu quando se escolheu esta candidatura, pessoas competentes e capazes de fazer, por exemplo, estes eventos reconhecidos mundialmente. Há uma página nova na FPF, nomeadamente nas regras de compliance, boas práticas. Hoje as pessoas são independentes”, disse, à margem do Portugal Football Summit.

Proença acrescentou: “Estou há quase 30 anos no futebol, passei por áreas muito delicadas, difíceis, nunca escondi quais eram as minhas opções. Mas, acima disto tudo, está um presidente que quer é a competência, o rigor, quer que Portugal seja campeão do mundo no próximo Mundial - estamos a fazer tudo para que isso aconteça e temos hoje um jogo importantíssimo. Aquilo que me apraz registar, enquanto presidente da FPF, é que hoje temos na FPF temos competência, pessoas independentes que querem reger a organização por estes princípios e dos quais eu não vou abdicar”.

De recordar que Frederico Varandas tinha tido: “Estive há pouco tempo com o presidente da FPF que me disse estar perplexo com esta situação e revelou-me que faz o mapeamento das afinidades clubísticas dos órgãos socais: 38% são afetos ao Benfica e 25 ao Sporting”.