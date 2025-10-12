Choque de cabeças. Nycole Raysla e Erin Seppi transportadas ao hospital

Duas jogadoras chocaram cabeça com cabeça durante o Valadares Gaia – Benfica, da liga feminina de futebol e o momento causou apreensão.

Ao minuto 12', a avançada Nycole Raysla, do Benfica, e a guarda-redes Erin Seppi, do Valadares, chocaram após lance de bola parada.

A jogadora encarnada perdeu os sentidos e a guardiã ficou a sangrar abundantemente da cabeça.

Depois de vários minutos a serem assistidas, as duas jogadoras foram substituídas. Nycole saiu de maca e Seppi pelo próprio pé. Cerca de uma hora depois foram transportadas ao hospital. A jogadora do Benfica estava ainda visivelmente combalida, ao entrar na ambulância apoiada num elemento do staff.

Não há, para já, informações sobre o estado das atletas.