Futebol Nacional

"Há alguns dias deixei de ser jogador do Estrela da Amadora": Gonzalo Calsada diz adeus à Reboleira

14 out, 2025 - 16:00 • Lusa

O futebolista, de 24 anos, deu a conhecer a sua saída, consumada com uma rescisão por mútuo acordo, através de uma publicação na sua página na rede social Instagram.

O avançado espanhol Gonzalo Calsada anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com o Estrela da Amadora para rescindir o contrato que o ligava ao clube que disputa a I Liga

"Há alguns dias deixei de ser jogador do Estrela da Amadora. A minha passagem pela primeira divisão de Portugal, onde cumpri o sonho que tinha desde pequeno, não saiu como esperava. Depois de vários acontecimentos muito graves e injustos que me prejudicaram e impediram de competir, chegámos a um acordo para rescindir o contrato", revelou Calçada.

Na mesma mensagem, Gonzalo Calsada considera a situação "uma aprendizagem para o futuro" e garante que "o melhor está para chegar", até porque no passado já ultrapassou grandes obstáculos, como "duas lesões graves".

"Isto não fica aqui e vou demonstrar-vos", finalizou.

O atacante, que chegou à Reboleira no último defeso, após ter representado o Getafe, do seu país, deixa o emblema "tricolor" após duas participações oficiais, ambas frente ao Santa Clara, mas por diferentes escalões: uma pela equipa principal, para a I Liga portuguesa de futebol, e outra pela equipa sub-23, na Liga Revelação. Nas últimas semanas, o dianteiro treinava com as equipas secundárias do clube amadorense.

Gonzalo Calsada torna-se na quarta rescisão nos quadros estrelistas, juntando-se a Nilton Varela, que saiu, alegando justa causa, no dia 26 de setembro, e a Til Cissokho e Rúben Lima, que há uma semana rescindiram amigavelmente com o conjunto da Amadora, atual 15.º classificado da I Liga.

