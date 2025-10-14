"Há alguns dias deixei de ser jogador do Estrela da Amadora": Gonzalo Calsada diz adeus à Reboleira

14 out, 2025 - 16:00 • Lusa
O avançado espanhol Gonzalo Calsada anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com o Estrela da Amadora para rescindir o contrato que o ligava ao clube que disputa a I Liga
O futebolista, de 24 anos, deu a conhecer a sua saída, consumada com uma rescisão por mútuo acordo, através de uma publicação na sua página na rede social Instagram.
"Há alguns dias deixei de ser jogador do Estrela da Amadora. A minha passagem pela primeira divisão de Portugal, onde cumpri o sonho que tinha desde pequeno, não saiu como esperava. Depois de vários acontecimentos muito graves e injustos que me prejudicaram e impediram de competir, chegámos a um acordo para rescindir o contrato", revelou Calçada.
Na mesma mensagem, Gonzalo Calsada considera a situação "uma aprendizagem para o futuro" e garante que "o melhor está para chegar", até porque no passado já ultrapassou grandes obstáculos, como "duas lesões graves".
"Isto não fica aqui e vou demonstrar-vos", finalizou.
O atacante, que chegou à Reboleira no último defeso, após ter representado o Getafe, do seu país, deixa o emblema "tricolor" após duas participações oficiais, ambas frente ao Santa Clara, mas por diferentes escalões: uma pela equipa principal, para a I Liga portuguesa de futebol, e outra pela equipa sub-23, na Liga Revelação. Nas últimas semanas, o dianteiro treinava com as equipas secundárias do clube amadorense.
Gonzalo Calsada torna-se na quarta rescisão nos quadros estrelistas, juntando-se a Nilton Varela, que saiu, alegando justa causa, no dia 26 de setembro, e a Til Cissokho e Rúben Lima, que há uma semana rescindiram amigavelmente com o conjunto da Amadora, atual 15.º classificado da I Liga.