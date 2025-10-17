Menu
Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Em Destaque
D. Chaves

Filipe Martins. “Queríamos passar, mas o Benfica é justo vencedor”

17 out, 2025 - 22:20

O Benfica derrotou o D. Chaves, por 2-0, mas segue em frente na Taça de Portugal.

O treinador do D. Chaves, Filipe Martins, gostou da sua equipa, mas considerou justa a vitória do Benfica.

Sinal positivo para a equipa
“Levamos daqui um sinal de evolução da equipa, isso era o mais importante para mim. Óbvio que o resultado é sempre importante, fulcral, queríamos passar a eliminatória, sabendo das dificuldades. O Benfica faz o golo no primeiro remate à nossa baliza e ainda mais difícil se tornou. A equipa não se descaracterizou, continuou tranquila, fomos ganhando confiança aos poucos e poucos e entrando no jogo. Depois, na segunda parte, quando poderíamos almejar o golo, o segundo golo do Benfica deitou por terra as nossas aspirações. Mas a nossa postura, qualidade em campo e processo deixam-me satisfeito. E não perdemos a nossa identidade apesar de termos rodado muitos jogadores.

Resultado justo

“Queria passar, mas é um resultado justo, Benfica é justo vencedor. Faltou-nos o golo de honra, que seria justo.”

Mudanças no onze

“Mantive as minhas ideias. Não dou [oportunidades] por dar, para querer ser diferente, dou porque tenho um plantel equilibrado, no qual não se nota muito a diferença, temos dois jogadores por posição, hoje até conseguimos estrear o Gabi [Rodrigues], que fez o primeiro jogo profissional. Isso demonstra o trabalho da equipa. Valemos pelo todo, não por individualidades e é isso que queremos mostrar até ao final do campeonato. Para lá do resultado, um dos objetivos era demonstrar que estamos no caminho certo. Temos de desligar a ficha, porque a partir de amanhã temos de começar a pensar no Académico Viseu e no campeonato, porque esse, sim, é o nosso mundo.

