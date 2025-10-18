Alpendorada afasta Estrela Amadora, União Leiria derrota Alverca e Gil Vicente também cai

18 out, 2025 - 17:15
[em atualização]
O Alpendorada, do Campeonato de Portugal, eliminou o Estrela da Amadora da Taça de Portugal.
A equipa do quarto escalão derrotou os tricolores, por 3-1, em Marco de Canaveses.
O Estrela até marcou primeiro, por Rodrigo Pinho, de grande penalidade.
No entanto, a equipa da casa deu a volta ao marcador, com tentos de Pedro Pauleta (que bisou) e Mário Borges.
É a segunda derrota de João Nuno, como técnico do Estrela. Já o Alpendorada vai agora avançar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.
Por sua vez, a União Leiria afasta o Alverca (2-2) nas grandes penalidades.
O Académico de Viseu, da II Liga, eliminou o Gil Vicente, da I Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal ao vencer por 2-1, com um ‘bis’ do brasileiro André Clóvis.
Gustavo Varela, aos três minutos, adiantou os gilistas, mas André Clóvis restabeleceu a igualdade aos sete minutos, e consumou a reviravolta aos 26.
Resultados da terceira eliminatória
Sp. Covilhã 1-0 União Nogueirense
Alpendorada 3-1 Estrela da Amadora
Fornos de Algodres 0-7 AVS SAD
União Leiria 2-2 Alverca (4-2, pen.)
Rebordelo 1-3 Nacional
São João Ver-Famalicão, 0-3
Sp. Espinho 0-0 Santa Clara (2-4, pen.)
Torreense 1-1 Oliveirense (5-4, pen.)
Bragança 0-1 Sp. Braga
Portimonense - Arouca (a decorrer)
Académico Viseu 2-1 Gil Vicente
AD Marco 09 0–3 Farense
Celoricense 0-4 FC Porto
Paços Ferreira-Sporting (20h15)
[em atualização]