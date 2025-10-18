Alpendorada afasta Estrela Amadora, União Leiria derrota Alverca e Gil Vicente também cai

[em atualização]

O Alpendorada, do Campeonato de Portugal, eliminou o Estrela da Amadora da Taça de Portugal.

A equipa do quarto escalão derrotou os tricolores, por 3-1, em Marco de Canaveses.

O Estrela até marcou primeiro, por Rodrigo Pinho, de grande penalidade.

No entanto, a equipa da casa deu a volta ao marcador, com tentos de Pedro Pauleta (que bisou) e Mário Borges.

É a segunda derrota de João Nuno, como técnico do Estrela. Já o Alpendorada vai agora avançar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Por sua vez, a União Leiria afasta o Alverca (2-2) nas grandes penalidades.

O Académico de Viseu, da II Liga, eliminou o Gil Vicente, da I Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal ao vencer por 2-1, com um ‘bis’ do brasileiro André Clóvis.

Gustavo Varela, aos três minutos, adiantou os gilistas, mas André Clóvis restabeleceu a igualdade aos sete minutos, e consumou a reviravolta aos 26.

Resultados da terceira eliminatória

Sp. Covilhã 1-0 União Nogueirense

Alpendorada 3-1 Estrela da Amadora

Fornos de Algodres 0-7 AVS SAD

União Leiria 2-2 Alverca (4-2, pen.)

Rebordelo 1-3 Nacional

São João Ver-Famalicão, 0-3

Sp. Espinho 0-0 Santa Clara (2-4, pen.)

Torreense 1-1 Oliveirense (5-4, pen.)

Bragança 0-1 Sp. Braga

Portimonense - Arouca (a decorrer)

Académico Viseu 2-1 Gil Vicente

AD Marco 09 0–3 Farense

Celoricense 0-4 FC Porto

Paços Ferreira-Sporting (20h15)

[em atualização]