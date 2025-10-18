Filipe Cândido. “Estes jogos fazem-nos crescer”

O treinador do Paços Ferreira, Filipe Cândido, mostra “orgulho” pela exibição dos seus jogadores contra o Sporting.

A partida

"Tenho um orgulho muito grande no grupo de trabalho, dão sempre tudo todos os dias. Hoje foi mais do mesmo. E quando assim é, não há nada que nos possam dizer. Seja contra quem for, é esta a atitude que quero ver espelhada nos jogos. Mas isso vem do dia-a-dia. Tenho um orgulho muito grande no grupo, na forma como os jogadores se entregam. Uma série de jogadores com menos experiência nestas competições, e quatro ou cinco que seguram o grupo. Mas estes jogos fazem-nos crescer e é isso que tenho tentado transmitir em todas as competições".

Exibição pode trazer coisas boas

"Sem dúvida. Se olharmos aos últimos jogos do campeonato, a inferioridade na Oliveirense, ainda conseguimos resgatar um ponto. Contra o FC Porto B, com nove, também não nos venceram. Vai ser sempre difícil vencer esta equipa, isso garanto. Penso que pela forma como fomos capazes de condicionar dentro do possível o jogo interior do Sporting, ao mesmo tempo que conseguíamos ter bola, nunca fomos uma equipa demasiado curta. Conseguimos projetar alguns contra-ataques felizes e foi uma pena. Só o FC Porto e o Nápoles fizeram dois golos a esta equipa [do Sporting]. O que o Sporting tem feito prova o seu valor. Foi pena o golo de bola parada e um autogolo perto do fim. Talvez os jogadores merecessem os penáltis. Se calhar o mais justo até era o empate e, depois, nos penáltis logo se via. Mas um orgulho muito grande neles.

O campeonato

“Sabemos que temos de dar continuidade, não podemos facilitar. O nosso caminho tem sido bastante difícil, mas queremos continuar a dar passos seguros para a sobrevivência do clube para, depois, conseguir o objetivo que tanto queremos na Liga".