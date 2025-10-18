Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Rafael Seixas. “Não tenho nada a apontar” aos jogadores

18 out, 2025 - 21:10

Celoricense perdeu 4-0 diante do FC Porto em partida da Taça de Portugal.

O treinador do Celoricense, Rafael Seixas, ficou contente com a partida dos seus jogadores, apesar da derrota.

O jogo

“Tínhamos uma estratégia bem delineada, sabemos que o FC Porto é forte em todas os momentos do jogo, principalmente de bola parada, mas a equipa manteve o rigor e não tenho nada a apontar, só tenho de lhes agradecer.”

Escolhas de Farioli

“Já estávamos minimamente preparados porque tivemos oportunidade de ver os jogos do Farioli quando fazia jogos na Taça pelo Ajax e quase não rodava a equipa. O FC Porto jogou com o melhor onze, mas se jogassem outros onze era forte na mesma. Estávamos preparados para todos os cenários e sabíamos que ia ser sempre difícil.”

Foco no Campeonato de Portugal

Sim, isto foi um extra. Foi uma semana diferente, acho que se ajusta ao trabalho que o clube tem feito. Fizemos o melhor na Taça, mas o foco principal é o campeonato.

O Celoricense merecia um golo de honra?

Não sei se merecia, mas ficava feliz se acontecesse para dar uma alegria às pessoas que se deslocaram a Barcelos. O Celorico não é isto, não joga desta maneira, teve de se adaptar a esta realidade. Nós não quisemos fazer o que ainda ninguém fez, que foi ganhar ao Porto, por isso planeamos de forma a não ser humilhados e acho que correu muito bem.

