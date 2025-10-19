Moreirense eliminado pelo Fafe e Rio Ave cai frente ao Sintrense

19 out, 2025 - 16:48
O Fafe, da Liga 3, apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal depois de derrotar o Moreirense, da I Liga, por 1-0.
O único golo da partida foi apontado por João Batista, aos 67 minutos, de livre direto. A bola ainda tabelou no central Marcelo e “traiu” o guarda-redes André Ferreira.
Já o Sintrense, do Campeonato de Portugal, venceu, em casa, o Rio Ave, por 3-2.
Até agora são cinco as equipas do principal escalão a cair na Taça de Portugal depois de Gil Vicente, Estrela da Amadora, Alverca, Moreirense e Rio Ave.
Resultados da terceira eliminatória
D. Chaves 0-2 Benfica
Sp. Covilhã 1-0 União Nogueirense
Alpendorada 3-1 Estrela da Amadora
Fornos de Algodres 0-7 AVS SAD
União Leiria 2-2 Alverca (4-2, pen.)
Rebordelo 1-3 Nacional
São João Ver-Famalicão, 0-3
Sp. Espinho 0-0 Santa Clara (2-4, pen.)
Torreense 1-1 Oliveirense (5-4, pen.)
Bragança 0-1 Sp. Braga
Portimonense 1-2 Arouca
Académico Viseu 2-1 Gil Vicente
AD Marco 09 0–3 Farense
Celoricense 0-4 FC Porto
Paços Ferreira 2-3 Sporting
Fafe 1–0 Moreirense
União Lamas 0–1 V. Guimarães
Vila Real 1–5 Tondela
Sintrense 3–2 Rio Ave
Ançã 0–3 Casa Pia
Lusitânia Lourosa – Resende
Caldas 1–0 Mirandela
Silves – Louletano
Comércio Indústria 3–0 Vianense
1.º Dezembro – Benfica Castelo Branco
Atlético 2–0 Felgueiras
Vila Meã 1–0 Vila Caiz
Mortágua 2–0 Portimonense
Anadia 0–0 Marinhense (6-7, gp)
Amarante – Leixões
Lusitano Évora 4–1 Olivais Moscavide
Belenenses (L3) – Estoril (I), 18:00
Benfica, FC Porto e Sporting já conhecem adversários na quarta ronda da Taça de Portugal. As águias defrontam o Atlético (Liga 3), os dragões jogam contra o Sintrense, do Campeonato de Portugal, e os leões vão encontrar o Marinhense (Campeonato de Portugal).
