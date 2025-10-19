Moreirense eliminado pelo Fafe e Rio Ave cai frente ao Sintrense

[em atualização]



O Fafe, da Liga 3, apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal depois de derrotar o Moreirense, da I Liga, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado por João Batista, aos 67 minutos, de livre direto. A bola ainda tabelou no central Marcelo e “traiu” o guarda-redes André Ferreira.

Já o Sintrense, do Campeonato de Portugal, venceu, em casa, o Rio Ave, por 3-2.

Até agora são cinco as equipas do principal escalão a cair na Taça de Portugal depois de Gil Vicente, Estrela da Amadora, Alverca, Moreirense e Rio Ave.

Resultados da terceira eliminatória

D. Chaves 0-2 Benfica

Sp. Covilhã 1-0 União Nogueirense

Alpendorada 3-1 Estrela da Amadora

Fornos de Algodres 0-7 AVS SAD

União Leiria 2-2 Alverca (4-2, pen.)

Rebordelo 1-3 Nacional

São João Ver-Famalicão, 0-3

Sp. Espinho 0-0 Santa Clara (2-4, pen.)

Torreense 1-1 Oliveirense (5-4, pen.)

Bragança 0-1 Sp. Braga

Portimonense 1-2 Arouca

Académico Viseu 2-1 Gil Vicente

AD Marco 09 0–3 Farense

Celoricense 0-4 FC Porto

Paços Ferreira 2-3 Sporting

Fafe 1–0 Moreirense

União Lamas 0–1 V. Guimarães

Vila Real 1–5 Tondela

Sintrense 3–2 Rio Ave

Ançã 0–3 Casa Pia

Lusitânia Lourosa – Resende

Caldas 1–0 Mirandela

Silves – Louletano

Comércio Indústria 3–0 Vianense

1.º Dezembro – Benfica Castelo Branco

Atlético 2–0 Felgueiras

Vila Meã 1–0 Vila Caiz

Mortágua 2–0 Portimonense

Anadia 0–0 Marinhense (6-7, gp)

Amarante – Leixões

Lusitano Évora 4–1 Olivais Moscavide

Belenenses (L3) – Estoril (I), 18:00

Benfica, FC Porto e Sporting já conhecem adversários na quarta ronda da Taça de Portugal. As águias defrontam o Atlético (Liga 3), os dragões jogam contra o Sintrense, do Campeonato de Portugal, e os leões vão encontrar o Marinhense (Campeonato de Portugal).



