  • Bola Branca 18h14
  • 17 out, 2025
Futebol

Taça de Portugal. Os jogos da quarta eliminatória

19 out, 2025 - 20:28

Cinco equipas da I Liga foram eliminadas.

Está definida a quarta ronda de jogos da Taça de Portugal.

Jogos da 4.ª eliminatória

Atlético (L3) - Benfica (I)

Sp.Braga (I) - Nacional (I)

AVS (I) - Ac. Viseu (II)

Fafe (L3) - Arouca (I)

1.º Dezembro (L3) - U. Leiria (II)

Alpendorada (CP) - Casa Pia (I)

Tondela (I) - Caldas (L3)

Farense (II) - Silves (D)

Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP)

Lusitânia de Lourosa (II) - Torreense (II)

Vitória de Guimarães (I) - Mortágua (CP)

Sporting (I) - Marinhense (CP)

Vila Meã (CP) - Leixões (II)

Sporting de Covilhã (L3) - Lusitano de Évora (L3)

FC Porto (I) - Sintrense (CP)

Estoril (I) - Famalicão (I)

Os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal vão realizar-se no próximo dia 23 de novembro.

São cinco as equipas do principal escalão a cair na Taça de Portugal depois de Gil Vicente, Estrela da Amadora, Alverca, Moreirense e Rio Ave.

