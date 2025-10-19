Taça de Portugal. Os jogos da quarta eliminatória

19 out, 2025 - 20:28
Está definida a quarta ronda de jogos da Taça de Portugal.
Jogos da 4.ª eliminatória
Atlético (L3) - Benfica (I)
Sp.Braga (I) - Nacional (I)
AVS (I) - Ac. Viseu (II)
Fafe (L3) - Arouca (I)
1.º Dezembro (L3) - U. Leiria (II)
Alpendorada (CP) - Casa Pia (I)
Tondela (I) - Caldas (L3)
Farense (II) - Silves (D)
Santa Clara (I) - Comércio e Indústria (CP)
Lusitânia de Lourosa (II) - Torreense (II)
Vitória de Guimarães (I) - Mortágua (CP)
Sporting (I) - Marinhense (CP)
Vila Meã (CP) - Leixões (II)
Sporting de Covilhã (L3) - Lusitano de Évora (L3)
FC Porto (I) - Sintrense (CP)
Estoril (I) - Famalicão (I)
Os jogos da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal vão realizar-se no próximo dia 23 de novembro.
São cinco as equipas do principal escalão a cair na Taça de Portugal depois de Gil Vicente, Estrela da Amadora, Alverca, Moreirense e Rio Ave.