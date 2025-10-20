A "alegria" do Fafe, um dos cinco "tomba-gigantes" da Taça. "Valemo-nos pelo acreditar"

"Alegria" é a emoção que reina em Fafe, depois de o clube da cidade, que alinha na Liga 3, ter eliminado o Moreirense (1-0), uma das equipas-sensação da I Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"A sensação é de clara alegria, pela passagem à próxima eliminatória da Taça", confessa Mário Ferreira, treinador dos "justiceiros", em entrevista a Bola Branca, em que enaltece o trabalho dos jogadores: "Sabíamos que íamos apanhar um adversário complicado, mas conseguimos o objetivo, com uma boa exibição, e os jogadores estão de parabéns."

No final da partida, o treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, admitiu que a derrota foi "um banho de humildade para todos" no clube. Mário Ferreira concorda que "aconteceu um bocadinho isso".

Para o técnico do Fafe, esta surpresa, como outras — foram cinco os clubes da I Liga que saíram de cena —, tem uma explicação.

"O futebol português está a evoluir nesse sentido. Cada vez mais, mas todos os anos isto acontece. As equipas que estão mais abaixo estão motivadas e é natural que às vezes as equipas mais acima entrem numa zona de conforto que não devia acontecer e neste jogo aconteceu um bocadinho isso que o meu colega disse. Nós conseguimo-nos valer ao longo do jogo pela parte motivacional e pelo acreditar", salienta.

"Festejar e pensar já no próximo"

Segue-se o Arouca, na quarta eliminatória, no penúltimo fim de semana de novembro. Apesar da motivação na Taça, Mário Ferreira alerta que a prioridade não se inverte e que a prioridade continua a ser a Liga 3.

"A mensagem que passamos aos jogadores é dia a dia, jogo a jogo. É festejar este neste dia de descanso, mas a partir de amanhã pensar já no próximo, porque da mesma maneira que respeitamos o Moreirense, temos de respeitar também o Vitória de Guimarães B", sublinha.

O Fafe, que venceu quatro dos últimos cinco jogos (dois para a Taça), está no quinto lugar da Série A da Liga 3, com os mesmos pontos do Varzim, última equipa em zona de apuramento para o play-off de campeão.