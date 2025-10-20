Sintrense bateu Rio Ave e agora sonha tombar o FC Porto. "Há hipótese, nem que seja 1%"

Ir ao Dragão a acreditar que é possível tombar o FC Porto. É esta a meta ambiciosa do Sintrense, equipa da quarta divisão, que eliminou o Rio Ave, da I Liga (3-2), na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

David Maside, treinador do conjunto do Campeonato de Portugal, quer agarrar-se à crença de que pode fazer melhor que nos últimos encontros com os dragões na "prova rainha", em 2021/22 e 2024/25.

"Há sempre hipótese, nem que seja 1%. Costuma dizer-se que o sonho comanda a vida, portanto quando lá formos iremos dar o nosso melhor. Lembro-me que o FC Porto na Taça de Portugal perdeu 1-0 com o Atlético, na altura treinado pelo Toni Pereira. Se já aconteceu uma vez, pode acontecer duas, pode acontecer três. Vai tudo depender do ambiente e do que conseguiremos fazer ou não", assume o técnico a Bola Branca.

David, de 38 anos, é filho de Rui Maside, antigo avançado de Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Setúbal. O pai "foi ver o jogo" com o Rio Ave e ajuda-o "todos os dias", garante. E estariam em contacto todos os dias, também, não fosse David "um filho desnaturado", que por vezes se esquece de ligar. "Mas falamos bastante", ressalva.

"Temos muitas discussões saudáveis e os ensinamentos que ele me passou produzem mesmo daquilo que sou hoje e do que consigo fazer. Está sempre presente. Deu-me os parabéns, outros treinadores também. Mas mais que os parabéns para este jogo, quero é que essas pessoas todas me dêem os parabéns no final da época desportiva, quando subirmos de divisão", atira o jovem treinador, com uma gargalhada.

Mudar o "chip" após a festa

Depois da festa de domingo, após afastar o Rio Ave da "prova rainha", David Maside já mudou o "chip" para o Campeonato de Portugal.

"Já tenho alguma 'estaleca' disto, portanto estou mais natural. Já estou a entrar no modo Alcochetense, para este fim de semana. O nosso campeonato não tem corrido tão bem com tem corrido a Taça de Portugal. Já estamos a mudar o 'chip' para o campeonato", vinca.

O Sintrense encontra-se no sétimo posto da Série D do Campeonato de Portugal, quarto escalão, a três pontos do Atlético da Malveira, última equipa em zona de apuramento para o play-off de subida à Liga 3.