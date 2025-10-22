João Gonçalves no Moreirense-FC Porto

22 out, 2025 - 18:08
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou todas as nomeações para os jogos da 9.ª jornada da I Liga.
Nomeações:
Alverca-Gil Vicente
Árbitro: João Pinheiro
VAR: Paulo Barradas
Santa Clara-AVS SAD
Árbitro: António Nobre
VAR: Rui Soares
Benfica-Arouca
Árbitro: Hélder Carvalho
VAR: Luís Ferreira
E. Amadora-Rio Ave
Árbitro: Luís Godinho
VAR: João Bento
Famalicão-V. Guimarães
Árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Silva
Estoril-Nacional
Árbitro: Miguel Fonseca
VAR: João Casegas
Tondela-Sporting
Árbitro: José Bessa
VAR: Tiago Martins
Sp. Braga-Casa Pia
Árbitro: Carlos Macedo
VAR: João Malheiro Pinto
Moreirense-FC Porto
Árbitro: João Gonçalves
VAR: Rui Oliveira