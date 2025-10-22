Menu
  Bola Branca 18h14
  • 22 out, 2025
Em Destaque
I Liga

João Gonçalves no Moreirense-FC Porto

22 out, 2025 - 18:08

Veja a lista completa de árbitros para a próxima jornada.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou todas as nomeações para os jogos da 9.ª jornada da I Liga.

Nomeações:

Alverca-Gil Vicente

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Paulo Barradas

Santa Clara-AVS SAD

Árbitro: António Nobre

VAR: Rui Soares

Benfica-Arouca

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Luís Ferreira

E. Amadora-Rio Ave

Árbitro: Luís Godinho

VAR: João Bento

Famalicão-V. Guimarães

Árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Silva

Estoril-Nacional

Árbitro: Miguel Fonseca

VAR: João Casegas

Tondela-Sporting

Árbitro: José Bessa

VAR: Tiago Martins

Sp. Braga-Casa Pia

Árbitro: Carlos Macedo

VAR: João Malheiro Pinto

Moreirense-FC Porto

Árbitro: João Gonçalves

VAR: Rui Oliveira

  22 out, 2025
  • 22 out, 2025
