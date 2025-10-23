Custódio e o Gil Vicente: "Têm duas derrotas, Porto e Benfica. Demonstra a qualidade do adversário"

Custódio Castro espera um bom jogo e deixa elogios aos gilistas: "O Gil é uma equipa que tem duas derrotas frente a FC Porto e Benfica e só sofreu golos nesses jogos. Isso demonstra a qualidade do adversário nos vários momentos do jogo. Sabemos também que é uma equipa que prepara ao detalhe as bolas paradas e os reinícios de jogo".

Após duas vitórias consecutivas para a Liga, frente a Vitória de Guimarães (2-0) e AVS (3-1), o Alverca procura seguir na esteira dos bons resultados na receção ao Gil Vicente, em jogo da nona jornada do campeonato.

O treinador do Alverca, Custódio Castro, elogiou esta quinta-feira o percurso do Gil Vicente, na antevisão à partida da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas espera continuar a somar triunfos.

A recente eliminação da Taça de Portugal nos penáltis frente à União de Leiria não causou "mossa" na formação alverquense, segundo Custódio Castro, que conta com o apoio dos adeptos para conseguir manter a senda dos triunfos no campeonato.

"Foi um resultado que não queríamos, mas acabou por acontecer. Agora temos um jogo para o campeonato, perante os nossos adeptos, contra uma boa equipa que está em quarto lugar com muito mérito. Atendendo ao momento do clube e da nossa equipa, sabemos que os adeptos são determinantes e esperamos retribuir o apoio", vincou.

Para a receção ao Gil Vicente, o técnico não poderá contar com Chiquinho, Julián Martínez, Isaac James, Léo Chú e Stéphane Diarra, todos lesionados, enquanto Steven Baseya, que esteve ao serviço da seleção de França no mundial de sub-20, já se encontra disponível para defrontar os gilistas.

O Alverca, nono classificado da I Liga portuguesa, com 10 pontos, recebe na sexta-feira, às 20:15, no Complexo Desportivo de Alverca, o Gil Vicente, quarto da geral, com 16 pontos, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de futebol de Braga.