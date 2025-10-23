João Pedro Sousa e a chegada ao AVS: “Tivemos de passar muita informação em pouco tempo"

O treinador do AVS antecipou esta quinta-feira um “jogo extremamente complicado” em casa do Santa Clara, da nona jornada da I Liga de futebol, no sábado, elogiando a competência e versatilidade tática dos açorianos.

“O adversário é muito competente, com várias rotinas de épocas passadas. Uma equipa muito competitiva, com qualidade coletiva e individual e um sistema tático com capacidade de introduzir nuances durante o jogo”, afirmou João Pedro Sousa, na conferência de antevisão ao jogo nos Açores.

Para o treinador, o Santa Clara representa “um desafio complicado”, não só pela qualidade dos jogadores, mas também pela forma distinta como pressiona com e sem bola e pela possibilidade de alterar o sistema “sem recorrer a substituições”.

Apesar da goleada conseguida no último jogo, para a Taça de Portugal - o AVS venceu o Fornos de Algodres por 7-0 -, João Pedro Sousa recusou qualquer ideia de mudança de ciclo.

“Foi um jogo em que tivemos capacidade de vencer de forma talvez menos difícil do que prevíamos, mas o adversário não tinha as armas que temos. Fizemos a nossa obrigação, mas sabemos que tem de existir muito mais”, sublinhou.

O técnico destacou, ainda assim, a evolução do AVS nas últimas semanas, sobretudo ao nível das dinâmicas ofensivas.

“Nos três jogos que fizemos, percebemos que acrescentámos mais alguma coisa ao nosso jogo. Na primeira fase de construção, sentimos dificuldades com o Estrela da Amadora, com o Alverca introduzimos mais comportamentos e isso já se notou também no último jogo”, explicou.

João Pedro Sousa considerou que a equipa está “a crescer e a evoluir” apesar da exigência do processo: “Tivemos de passar muita informação em pouco tempo, quer quando temos, quer quando não temos a bola. Os jogadores estão a dar ‘feedbacks’ positivos na parte tática”, afirmou.

Com o foco no jogo em São Miguel, João Pedro Sousa reconheceu ainda que as condições climatéricas poderão ter influência no jogo. “Vamos ter muito vento, o que pode ser decisivo”, advertiu.

Quanto às opções para o encontro, o técnico revelou que o defesa Rúben Semedo “vem destreinado, com um bocadinho de peso”, e precisará “de algumas semanas para atingir os patamares desejados”.

O AVS, último classificado, com um ponto, visita o Santa Clara, 13.º, com oito, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa) de sábado, no estádio de S. Miguel, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.