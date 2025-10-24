Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Nacional

Gil Vicente sem medo de alturas pode chegar esta noite ao segundo lugar

24 out, 2025 - 08:04 • Lusa

... e igualar o Sporting e ultrapassar o Benfica (pelo menos enquanto os lisboetas não jogarem). Veja o programa da nona jornada da Liga.

A+ / A-

O Gil Vicente pode igualar esta sexta-feira provisoriamente o Sporting no segundo lugar da I Liga de futebol, se vencer em casa do Alverca, no jogo de abertura da nona jornada da prova, que é liderada pelo FC Porto.

Os gilistas ocupam o quarto lugar da prova, a três pontos do bicampeão nacional e a dois do Benfica, terceiro classificado, que será ultrapassado de forma provisória pela equipa de Barcelos, caso esta se imponha no terreno do nono classificado.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Os 'encarnados' poderão responder no dia seguinte, sábado, quando receberem o Arouca, 11.º posicionado, num dia que ficará marcado pelas eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta para o quadriénio 2025-2029.

O Sporting apenas entra em ação no domingo, em casa do Tondela, 17.º e penúltimo colocado, enquanto o FC Porto, líder isolado do campeonato, com três pontos de vantagem sobre os 'leões', encerra a ronda na segunda-feira, ao visitar o Moreirense, quinto classificado.

Programa da 9.ª jornada:

Sexta-feira, 24 out:

Alverca - Gil Vicente, 20:15

Sábado, 25 out:

Santa Clara -- AVS, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)
Benfica - Arouca, 20:30
Estrela da Amadora - Rio Ave, 20:30
Domingo, 26 out:
Estoril Praia - Nacional, 15:30
Famalicão - Vitória de Guimarães, 15:30
Tondela - Sporting, 18:00
Sporting de Braga - Casa Pia, 20:30
Segunda-feira, 27 out:
Moreirense - FC Porto, 20:15
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 23 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)