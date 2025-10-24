Gil Vicente sobe ao terceiro lugar provisório

24 out, 2025 - 22:22
O Gil Vicente goleou o Alverca, por 4-0, em partida da jornada 9 da I Liga.
A equipa de Barcelos veio ao Ribatejo confirmar a boa temporada que tem feito, a nível nacional, e "recupera" da eliminação da Taça de Portugal.
Os golos dos galos foram apontados por Luís Esteves, Santi Garcia, Pablo e Martin Fernandez.
Destaque ainda para a expulsão de Luís Esteves e para a defesa de Andrew de uma grande penalidade.
Com esta vitória, o Gil Vicente sobe aos 19 pontos. Já o Alverca mantém os 10 pontos.
Veja o resumo da partida.