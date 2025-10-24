O que Vasco Seabra mais quer é que Mourinho "saia muito triste" do Benfica-Arouca

Vasco Seabra admite que vai defrontar uma "referência", mas espera que José Mourinho "saia muito triste" do jogo entre Benfica e Arouca, no sábado, porque quereria dizer que os aveirenses levaram pontos da Luz.

"Sempre disse que ele foi o maior impulsionador dos treinadores portugueses. Eu estava na faculdade quando aconteceu o 'boom' José Mourinho. Todos lhe agradecemos sempre, o que eu mais queremos é que ele saia muito triste e muito aborrecido do jogo", afirma o treinador do Arouca, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.



O Arouca visita o Benfica, no Estádio da Luz, no sábado, a partir das 20h30. Jogo com relato e acompanhamento na Renascença.

Antevisão do jogo: "Entusiasmo muito grande por defrontarmos um bom adversário, queremos estar ao nosso melhor nível e mostrar a nossa capacidade, o que somos como equipa e a nossa identidade. Irmos para o jogo sabendo que vamos passar por dificuldades, mas também queremos ter momentos de felicidade e mostrar o que valemos e o que somos individual e coletivamente. Temos vindo a crescer semana após semana e esta pausa dá-nos a expectativa de fazermos um bom jogo contra um bom adversário."

Benfica: "Vamos defrontar um adversário difícil. Não temos nada a ver com as eleições, focamo-nos naquilo que controlamos. O Benfica é uma equipa recheada de bons valores, um treinador que é a maior referência de todos nós e minha em particular. Vai ser um duelo muito difícil, mas queremos bater-nos e desafiar-nos a estar sempre no nosso limite, procurar explorar as fragilidades do Benfica e defender as suas forças."

Eleições no Benfica: "As coisas valem o que valem. Estarmos a olhar para uma equipa como o Benfica e estarmos à espera que o ambiente os possa perturbar... São jogadores de uma dimensão altíssima, têm a obrigação e preparação de estar perante adversidades num nível muito alto. Vamos jogar contra 65 mil adversários e vamos com essa expectativa, força e de olharmos muito para o Arouca, com expectativa do que somos capazes de fazer."

Empate na Luz na temporada passada: "No ano passado fizemos um excelente jogo na Luz e trouxemos um ponto, este ano gostaríamos de fazer uma excelente exibição e trazer os três pontos. Essa é sempre a nossa expectativa. Vamos ter de ser nós a provocar os desequilíbrios no Benfica, que vai entrar de forma muito forte de certeza, vão tentar puxar o o público para o seu lado. Nós queremos anular isso, por isso temos de ser corajosos, jogar para a frente, querer chegar à baliza do Benfica."

José Mourinho: "É um treinador que é uma das minhas maiores referências, provavelmente o maior impulsionador do grande salto dos treinadores portugueses. Mas mais do que isso, é o treinador do Benfica e do nosso próximo adversário. É extraordinário poder defrontar os melhores. Quando nos desafiamos contra os melhores, é fantástico porque nos dá uma motivação incrível."

Derrota do Benfica em Newcastle: "Vai ser um Benfica que quer dar uma resposta forte ao que aconteceu no último jogo. Uma equipa fortíssima, com muita qualidade individual, recheada de jogadores que custaram milhões. Não há desculpas nem para um lado, nem para o outro. Vai ser um jogo em que vamos ter de competir ao máximo, meter a nossa energia e a nossa aura no limite, para termos capacidade de nos bater."

Influência de Mourinho na carreira: "Tem muita. Penso que em todas ou quase todas as minhas entrevistas, sempre disse que ele foi o maior impulsionador dos treinadores portugueses. Eu estava na faculdade quando aconteceu o 'boom' José Mourinho. Todos lhe agradecemos sempre, o que eu mais queremos é que ele saia muito triste e muito aborrecido do jogo. É um privilégio poder jogar contra ele, mas jogamos com ambição de fazer um grande jogo. Temos de defender as nossas gentes e o nosso clube, fazer esse crescendo. Nunca estamos satisfeitos com o que fizemos para trás. Queremos fazer um excelente jogo."

Goleadas sofridas com Sporting e FC Porto: "Gosto sempre de analisar o nosso melhor e o nosso pior. Parece um chavão, mas é verdade que nós nas frustrações acreditamos por tirar ilações e aprendizagens muito maiores. É verdade que sofremos derrotas pesadas, mas serviram de grande aprendizagem e, agora, não queremos fazer igual. Nos dois jogos, tivemos coisas muito boas para retirar e coisas menos boas para corrigir. Queremos aplicar essa aprendizagem para este jogo e trazer pontos, se possível os três, para que essa seja também a nossa marca."

Possíveis mexidas no onze: "Matías [Rocha] e Mateo [Flores] estão de fora. A equipa provocou-me dúvidas, individualmente, no jogo com o Portimonense [da Taça de Portugal], e a semana de treinos também. São boas dores de cabeça. Os jogadores estão a lutar internamente e a crescer. Quando a gente não tem dúvidas é que é mau sinal."