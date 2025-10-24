Pablo quer jogar por Portugal

O avançado Pablo, que está a brilhar no Gil Vicente, quer jogar pela seleção portuguesa.

Em entrevista à Globo, o jogador de 21 anos não deixa dúvidas:

“Eu sempre tive o sonho de jogar na seleção portuguesa, desde quando eu voltei para o Brasil e morava lá. Quando eu estava no sub-19, tive a possibilidade de jogar a Euro sub-19 por Portugal. Foi uma pena o documento não ter saído, mas agora está prestes a sair e escolheria Portugal”, disse.

Apesar de escolher a equipa das quinas, o filho de Pena, avançado brasileiro que esteve no FC Porto, quer jogar no Brasil.

Esta época, no Gil Vicente, Pablo Felipe soma seis golos em nove partidas.