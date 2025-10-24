Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seleção

Pablo quer jogar por Portugal

24 out, 2025 - 20:00

Avançado do Gil Vicente prefere a equipa das quinas.

A+ / A-

O avançado Pablo, que está a brilhar no Gil Vicente, quer jogar pela seleção portuguesa.

Em entrevista à Globo, o jogador de 21 anos não deixa dúvidas:

“Eu sempre tive o sonho de jogar na seleção portuguesa, desde quando eu voltei para o Brasil e morava lá. Quando eu estava no sub-19, tive a possibilidade de jogar a Euro sub-19 por Portugal. Foi uma pena o documento não ter saído, mas agora está prestes a sair e escolheria Portugal”, disse.

Apesar de escolher a equipa das quinas, o filho de Pena, avançado brasileiro que esteve no FC Porto, quer jogar no Brasil.

Esta época, no Gil Vicente, Pablo Felipe soma seis golos em nove partidas.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)