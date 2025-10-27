Botelho da Costa: "Temos de crescer, golos de penálti são incompetência nossa"

Vasco Botelho da Costa entende que o Moreirense tem de "crescer", depois de voltar a sofrer um golo de grande penalidade, na derrota (2-1) com o FC Porto.

Análise: "Ingrato ou não, vale de pouco. Temos de crescer, porque temos 12 golos sofridos, sete deles de penálti e em nenhum deles eu consigo apontar alguma coisa à equipa de arbitragem. O Porto é uma equipa com uma ideia de jogo muito vincada e nunca faz nada de diferente, por isso conseguimos controlá-los bem. O primeiro golo do Porto não pode acontecer. Ofensivamente temos de crescer, ter mais confiança, mas vai levar o seu tempo. Quando conseguimos jogar, mostrámos o que conseguimos ser. Fomos muito penalizados pelo primeiro golo, voltámos para trás no jogo. Na segunda parte, tivemos de mexer cedo demais. O golo acaba por surgir de uma situação de bola parada. É futebol, mas temos de crescer, porque os golos de penálti são incompetência nossa e já não temos uma equipa de jogadores inexperientes."